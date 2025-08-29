Poduzetnica koja je napala ZET-ovca: 'Protjerali su me samo zbog prometnog prekršaja...'

Na pitanje zašto je protjerana iz Hrvatske, D. R. (30), državljanka BiH koja se fizički sukobila s vozačem ZET-a na zagrebačkom Kvatriću otkrila je za RTL da je to bilo zbog 'pogrešnog parkiranja'. Kaže da je to napravljeno na "podmukao i ciničan način". D. je sada u Prijedoru, u susjednoj Bosni i Hercegovini.

Nakon razgovora 27. kolovoza u V. policijskoj postaji, prespavala je zbog prekršajnog naloga na Oranicama. Ujutro je išla na sud koji joj je odredio kaznu od 660 eura. Izjasnila se krivom, tvrdi, rekla da se nepropisno parkirala i ispričala se. Potom je sud pustio, a onda opet odveli u V. postaju.

- Došlo je do toga da su oni izvukli da sam ja imala saobraćajne prekršaje nepropisnog parkiranja i jedanput vožnja prekoračenje brzine gdje je to zastarjelo jer se dogodilo 2021. i 2022. Protjerana sam samo zbog prometnog prekršaja, što je nestvarno - rekla je.

Protjerana je iz Hrvatske s trogodišnjom zabranom ulaska na područje cijele Europske unije. Iz zagrebačke policije navode da 30-godišnjakinja učestalo ponavlja činjenje prekršaja te zbog toga predstavlja opasnost za javni poredak.

Podsjetimo, sve je započelo u subotu, 23. kolovoza 2025., kada je D. R. svojim bijelim Range Roverom zagrebačkih registarskih oznaka blokirala tramvajski promet na Kvaternikovom trgu. Prešavši preko pune linije, nepropisno je parkirala vozilo na nogostupu, preblizu tračnica, čime je onemogućila prolaz tramvaju na liniji 11. Prema iskazima svjedoka, na njezino nepropisno parkiranje prvo ju je upozorio jedan prolaznik, kojeg je verbalno napala i odgurnula.

Kada je 58-godišnji vozač tramvaja izašao iz vozila kako bi joj objasnio da mora pomaknuti automobil, situacija je eskalirala u fizički obračun. Snimka koja se munjevito proširila društvenim mrežama prikazuje vozača na tlu, dok D. R. nasrće na njega i zamahuje rukama. Svjedoci tvrde da ga je toliko snažno gurnula da je pao, a potom ga je navodno i udarila nogom.

- Ne, ne ja ga apsolutno nisam pretukla, to je previše otišlo u hype, visinu, nema mjesta za to, desilo se to da ja doista snosim krivicu za nepropisno parkiranje koje je bilo bahato i bezobrazno, međutim ja sam samo trebala da odem do najbliže ljekarne da uzmem kapi za oko, nepropisno se parkirala, pritom me snimalo neko neovlašteno NN lice, rekla sam da me ne snima, ušla sam u ljekarnu, izišla, ispričala se svima pa i ZET-ovcu, koji je izletio iz automobila i udario šakom u retrovizor, tada sam ja smatrajući da sam napadnuta - izišla iz auta i ragirala kako sam reagirala - rekla je za RTL.

Dok je u Zagrebu gradila imidž uspješne poduzetnice kao vlasnica beauty salona "Dajana Body Space" na Maksimirskoj cesti, svega nekoliko stotina metara od mjesta incidenta, njezino ime dobro je poznato i u Bosni i Hercegovini, ali po sasvim drugačijim aktivnostima. Prošle godine uhićena je u Prijedoru u sklopu policijske akcije "Roma", usmjerene protiv organizirane skupine koja se bavila proizvodnjom i preprodajom narkotika.

U akciji je uhićeno 14 osoba, a zaplijenjeni su kokain, marihuana te je otkriven laboratorij za uzgoj marihuane. Prema medijskim napisima iz BiH, R. je bila označena kao jedna od vođa skupine specijalizirane za šverc kokaina. Iako je ona kasnije tvrdila da se radi o drugoj osobi istog imena i prezimena, ova informacija bacila je novo svjetlo na njezin profil. Nakon izlaska iz pritvora, nastavila je voditi poslovne aktivnosti u Prijedoru, uključujući automat klub i noćni bar "Sparta". Salon za njegu tijela koji je tamo vodila pod istim imenom kao i onaj u Zagrebu, prema tvrdnjama izvora, više ne posluje.