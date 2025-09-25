Obavijesti

News

VIDEO: AKCIJA USKOK-A

Policajci i supruga priznali su sve istražiteljima: Osumnjičeni odvjetnik ide u istražni zatvor!

Piše Laura Šiprak, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 3 min
Zagreb: U prostorije USKOK-a doveden i uhićeni policajac | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osumnjičeni su za nezakonito prikupljanje osobnih podataka sudionika prometnih nesreća

Mario Lisak, šef smjene virovitičke policije, njegova supruga Tatjana, policajac Mario Mikić iz Slatine te odvjetnik Ognjen Krznarić uhićeni su u novoj akciji USKOK-a u srijedu. Osumnjičeni su za nezakonito prikupljanje osobnih podataka sudionika prometnih nesreća.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Prema sumnjama, Krznarić je preko Lisakove supruge došao do povjerljivih podataka o nesrećama, te je kontaktirao oko 180 ljudi nudeći im zastupanje u traženju odštete, uz proviziju.

Iako ti podaci nisu bili dostupni Krznariću, policajci su svakodnevno provjeravali tko je sudjelovao u nesreći i jesu li ozlijeđeni.

Zagreb: Dovođenje uhićenih u prostorije USKOK-a
Zagreb: Dovođenje uhićenih u prostorije USKOK-a | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Uskok tereti Lisaka i Mikića za zloupotrebu položaja i ovlasti, dok Tatjanu Lisak tereti za pomaganje u toj zloupotrebi, dok je Krznarić optužen za poticanje. Krznarić je poznat po zastupanju obitelji poginulih u nesrećama, uključujući i obitelj 25-godišnjakinje koja je poginula u nesreći u Zagrebu 2023. godine. Uskok je najavio da će za Krznarića zatražiti istražni zatvor.

Kako doznaje 24sata, dva policajca i supruga su jučer sve priznali istražiteljima pa za njih nije ni tražen istražni zatvor. Kako je otkrio Kresimir Čule, odvjetnik osumnjičenog Krznarića, sud je odredio istražni zatvor na mjesec dana zbog mogućeg utjecaja na svjedoke.

Kresimir Čule, odvjetnik odvjetnika Krznarića | Video: Laura Šiprak/24sata

Dodao je da će još vidjeti hoće li se žaliti na tu odluku suda. Ističe se da nije bilo dovoljno vremena za razgovor s branjenikom zbog načina na koji se provodi postupak. "Njega dovedu i odvedu", kazao je odvjetnik. 

Zamjenik ravnatelja USKOK-a Matija Duvnjak otkrio je također da je USKOK podnio prijedlog da se protiv jednog od okrivljenika koji su jučer uhićeni odredi istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Zagreb: Dovođenje uhićenih u prostorije USKOK-a
Zagreb: Dovođenje uhićenih u prostorije USKOK-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Sutkinja istrage je u cijelosti prihvatila prijedlog Uskoka i odredila istražni zatvor okrivljenika u trajanju od mjesec dana - rekao je.

Otkrio je da je riječ o ukupno četiri svjedoka.

