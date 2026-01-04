Obavijesti

VEĆINOM TINEJDŽERI

Policija identificirala sve koji su poginuli u požaru u Švicarskoj

Policija identificirala sve koji su poginuli u požaru u Švicarskoj
Identificirano svih 40 poginulih u požaru u novogodišnjoj noći u Crans-Montani, ozlijeđeno više od 100 ljudi

Svih 40 ljudi koji su poginuli u požaru u baru u Švicarskoj tijekom proslave Nove godine identificirani su, priopćila je policija u nedjelju, a više od polovice poginulih su tinejdžeri.

Posljednjih 16 žrtava sada je identificirano, priopćila je policija Valaisa, nakon požara u baru na skijalištu Crans-Montana rano ujutro 1. siječnja.

Požar je bio jedna od najgorih katastrofa u novijoj švicarskoj povijesti. Švicarska će sljedeći tjedan proglasiti dan žalosti.

Stotine ljudi održale su u nedjelju tihu procesiju kroz ledene ulice Crans-Montane kako bi se prisjetile žrtava požara, u kojem je ozlijeđeno više od 100 ljudi.

Ranije u nedjelju ožalošćeni su prisustvovali misi,  a biskup Jean-Marie Lovey rekao je da izrazi sućuti dolaze iz cijelog svijeta, uključujući i od Pape.

"Bezbroj ljudi nam se pridružuje - ljudi čija su srca slomljena", rekao je Lovey na misi. "Mnogi izrazi sućuti i solidarnosti stižu do nas."

Papa Lav XIV. pridružuje se našoj tuzi, dodao je. "U dirljivoj poruci izražava svoje suosjećanje i brigu za obitelji žrtava te pruža ohrabrenje svima koji pate."

Među mrtvima i tinejdžeri

Oko 26 od 40 mrtvih bili su tinejdžeri, a među žrtvama su 14-godišnji francuski državljanin i 14-godišnjak iz Švicarske, priopćila je policija. Imena nisu objavljena.

Ukupno je 21 mrtav švicarski državljanin, sedam francuskih i šest talijanskih. Ostale žrtve su iz Rumunjske, Turske, Portugala, Belgije, kao i jedna osoba s dvojnim švicarsko-francuskim državljanstvom i 15-godišnja djevojčica s francuskim, izraelskim i britanskim državljanstvom.

Švicarska će u petak održati nacionalni dan žalosti, rekao je u nedjelju predsjednik Guy Parmelin, s crkvenim zvonima koja će zvoniti diljem zemlje i planiranom minutom šutnje.

Požar je vjerojatno izbio kada su prskalice pričvršćene na boce šampanjca podignute preblizu stropa u baru Constellation, rekao je glavni tužitelj regije. 

Ozlijeđeno je oko 119 ljudi, od kojih su mnogi zadobili teške opekline.

Švicarska vlada u nedjelju je priopćila da je 35 pacijenata prebačeno iz bolnica u Švicarskoj u specijalizirane klinike u Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj i Italiji.

Dvije osobe koje su vodile bar pod kaznenom su istragom zbog sumnje na kaznena djela, uključujući ubojstvo iz nehaja, priopćila je policija u nedjelju.

Nakon početne istrage, pokrenuta je kaznena istraga protiv njih dvojice također za nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja i izazivanje požara iz nehaja.

