'Policija je morala zaštititi ženu, majku šestero djece kojoj je prijetila smrt, a ne samo otići'

Zbog teškog ubojstva žene, majke šestero djece, u Slatini, poduzete su mjere vezane za težu povredu radne discipline protiv petero policijskih službenika, kako je izjavio glavni ravnatelj policije Nikola Milina, dodajući da će biti procesuirani od načelnika policijske uprave Virovitičko-podravske pred disciplinskim sudom.

- U ranijim postupanjima tijekom srpnja i u nadzoru mjere opreza, policija je postupala u okviru svojih ovlasti i prema pravilima struke. Međutim, u postupanju 8. rujna, neposredno prije ubojstva, nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti. Utvrđene su slabosti u tri područja: organizaciji traganja za osumnjičenikom, angažiranju dodatnih policijskih snaga, komunikaciji između policijske postaje i operativno-komunikacijskog centra policijske uprave - objavio je Milina.

A u subotu oko 15.30 u zatvoru u Zagrebu, suicid je počinio osumnjičeni za ubojstvo supruge.

Što se dogodilo 8. rujna kad je ubijena majka šestero djece?

- Dojava žrtve zaprimljena je u 21:10. Policijski službenici tada su bili na drugoj zadaći, no na adresu su stigli u 21:20, 10 minuta nakon dojave. Prema utvrđenim podacima, policija nije odbila intervenirati niti je ignorirala poziv. Poziv je zaprimljen, a policijski službenici stigli su za 10 minuta. To je činjenica, ali to nije kraj analize. Nakon dolaska, policijski službenici razgovarali su sa žrtvom te su utvrdili da je počinjen prekršaj nasilja u obitelji. Počinitelj nije zatečen na adresi, a prema njihovim iskazima ponudili su joj smještaj u sigurnoj kući i kontakt s nacionalnim pozivnim centrom za žrtve kaznenih djela i prekršaja. Žrtva je ponuđenu pomoć odbila. Policijski službenici zatim su obišli područje oko kuće i ulicu kako bi pronašli njezina supruga. Žrtvu su uputili na samozaštitno ponašanje i rekli da ih odmah nazove ako se vrati i da ga ne pušta u kuću. Nakon obilaska vratili su se u policijsku postaju udaljenu oko tri minuta vožnje, kako bi evidentirali postupanje u informacijski sustav. Planirali su se potom vratiti na teren i nastaviti traganje. U 22:10, 20 minuta nakon njihovog povratka u postaju, zaprimljena je dojava o ubojstvu - izjavio je Milina.

Policijski službenici odmah su se, kaže, vratili na mjesto događaja gdje su zatekli i uhitili počinitelja.

'Ogroman propust'

Sanja Sarnavka iz Fonda za žene Zaklade Solidarna godinama radi sa ženama koje pokušavaju pobjeći iz nasilnih odnosa i smatra da je u ovom slučaju došlo do velikog propusta sustava, policije i Centra za socijalnu skrb, koji su trebali pomoći ženi i spasiti je od nasilnika.

- Ako imamo policiju koja može 24 sata čuvati političare, onda valjda možemo zaštititi i majku šestero djece koja je u ozbiljnom riziku. Nevjerojatno mi je da policija može otići uz obrazloženje da je nasilnik otišao i da se neće vratiti. Pa, pazite tu djecu. Da su tri dana stajali pred kućom, možda bi nasilnik odustao jer bi shvatio da ne može do nje. Ne znam bi li to promijenilo ishod, ali upravo zato postoji procjena rizika i zaštita. Nakon ovakvog slučaja ostalo je šestero djece bez majke. Ta djeca su ostala bez majke. To je tragedija koja se više ne može ispraviti. Ali možemo barem pokušati vidjeti što je dovelo do nje - ističe Sarnavka.

Navodi kako policija godinama priča da se ulaže u edukacije policije i drugih institucija o nasilju nad ženama.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Pitanje je kakve su to edukacije i što se nakon njih primijeni u praksi. Treba znati što znači prisilna kontrola, kako izgleda dugotrajno nasilje i u kakvom je psihičkom stanju žrtva. Ne možete od žene koja je godinama izložena nasilju očekivati da donosi odluke da ide u sigurnu kuću, da je psihički stabilna i potpuno racionalna. Ona je često u strahu i traumatizirana. Znam koliko nam se žena javlja jer želi izaći iz nasilja, ali nema novac za odvjetnika, za stanarinu, nema kamo otići, a često ima i djecu o kojoj mora brinuti. Zato je pitanje što sustav napravi nakon prijave. Nije dovoljno reći ženi da prijavi nasilje. Treba joj omogućiti zaštitu, pravnu pomoć, psihološko savjetovanje i sigurnost za nju i djecu. Institucije moraju zajedno sjesti i napraviti plan. Policija i socijalne službe moraju procijeniti rizik i odlučiti što je najbolje za žrtvu nasilja. Ne može se odgovornost prebaciti na ženu i pitati je što ona želi ako je očito da je žrtva nasilja i da se boji - ističe Sarnavka.

S obzirom na to da godinama radi sa ženama koje su žrtve nasilja, podsjeća kako su upravo sigurne kuće te koje svakodnevno rade sa žrtvama, osnažuju ih i pomažu im da se saberu i počnu ponovno funkcionirati.

- Često se kaže da žene mogu jednostavno otići. To nije jednostavno jer žena često ima djecu, posao, školu koju djeca pohađaju. Ako sve napusti, djecu mora preseliti u potpuno novo okruženje. To je ogroman šok za njih. Ali, kada je stvarno frka, žene ipak odlaze. Zato su sigurne kuće toliko važne, tamo dobivaju stručnu pomoć i prostor da se oporave i donesu odluke - dodaje.