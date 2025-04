Policija još traži vlasnika Doma za starije kraj Rijeke: 'Poslao je poruku da je u BiH imao sudar'

Nadležne institucije i dalje se bave slučajem koji je u srijedu potresao mjesto Rupa u općini Matulji, ali i cijelu Hrvatsku.

Naime, vlasnik privatnog doma šokirao je sve kada je sa suprugom, s kojom je skrbio o 10, uglavnom nepokretnih osoba u Domu za starije i nemoćne Eddy, zaključao korisnike preko noći i netragom nestao.

Policija u suradnji s ostalim nadležnim tijelima i dalje prikuplja informacije o svim relevantnim činjenicama, no i dalje se ne zna gdje je vlasnik doma ni zašto se odlučio na takav potez i bijeg.

Ipak, pretpostavlja se da je isti u BiH odakle je porijeklom, budući da nije imao dvojno državljanstvo već je hrvatsko trebao dobiti preko supruge.

Iako ogorčeni mještani Rupe i članovi obitelji korisnika za njega kažu da je bio čovjek sklon kocki, koji ih je stalno unaprijed 'žicao' uplate za dom, a onima koji bi to učinili za uzvrat drastično smanjivao ugovorenu cijenu najma s 1200 na čak 600 eura, najmodavac prostora kojeg je isti koristio u svrhu skrbi za stare i nemoćne, kaže kako s njim, do unatrag nekoliko mjeseci, nikad nije imao problema.

- Prostor doma uzeo je u najam prije otprilike pet godina i sve vrijeme je prema nama uredno namirivao sve obaveze. Da nešto nije u redu dalo se naslutiti prije nekih pola godine kada me je zamolio da mu dam vremena i budem strpljiv oko najamnina koje više nije mogao plaćati na vrijeme. Razlozi koje je navodio, između ostalog, su bile sahrane zbog kojih je rekao da je upao u financijske poteškoće. Prvo je preminuo otac njegove supruge, a kasnije i njegov otac zbog kojeg je morao otputovati u Bosnu da ga sahrani. Molio me da sačekam s uplatama i ja ga nisam gnjavio jer je sve vrijeme do tada prema meni bio korektan - priča najmodavac, koji je i sam vlasnik obiteljskog doma za stare i nemoćne te dobro razumije poslovanje istog.

Rupa: Napušteni dom za starije osobe Eddy | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Dodaje kako se radi o vrijednom čovjeku koji je dobro i savjesno obavljao svoj posao dok nije upao u probleme.

- Riječ je o pristojnom, kulturnom čovjeku koji, koliko ja znam, nikad nije nikog uvrijedio niti ikome uputio ružnu riječ. Osobno mislim da je dobro radio dok je radio i dok na kraju nije sve uprskao. Ne znam zbog čega je upao u financijske probleme zbog kojih nije više mogao namirivati sve obaveze i počeo gomilati dugove prema dobavljačima i ostalima, ali shvatio sam da je u problemu zbog čega sam mu razmišljao po isteku ugovora sredinom svibnja isti ipak ukinuti - otkriva najmodavac.

Da je napustio Rijeku doznao je u poruci koju mu je poslao uoči odlaska, a bila je to ista poruka koju je poslao i nekima od članova obitelji korisnika doma u kojoj piše da je hitno morao otputovati u Bosnu i da je putem doživio saobraćajnu nesreću.

- Ne znam da li je stvarno imao nesreću, nadam se da nije to bilo u pitanju. Čuo sam da je ljudima unaprijed uzimao novac, no ja ne mogu griješit dušu jer je prema meni uvijek bio fer i korektan. No, mislim i da je njegov bijeg velika pogreška koju je napravio jer se sve moglo riješiti razgovorom i dogovorom. Mogao je svoje probleme riješiti na sto pametnih načina uključujući i razgovor s nama, vlasnicima drugih domova koji bi mu sigurno izašli u susret i pomogli. Meni je ostao dužan nešto sitno, ali to je najmanji problem i neću ga zbog toga proganjati, neka mu je Bog na pomoći. Žao mi je samo što je učinio to što je jer su u pitanju su ljudski životi najosjetljivije skupine u društvu. Srećom sve je dobro prošlo, ali to se tako ne radi - zaključuje Riječanin.