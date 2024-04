Policija majku Dankinog ubojice odvela na groblje. Tu sad traže tijelo: Iz kuće su odnijeli noževe

Nastavlja se potraga za tijelom dvogodišnje Danke Ilić. Kako javlja portal Alo, veći broj policajaca danas pretražuje novo groblje u mjestu Zlot, odakle dolazi jedan od Dankinih ubojica. Nadaju se kako će napokon pronaći tijelo... "Bit će pretraženi svi sumnjivi iskopi na groblju, a nakon toga će se 'pročešljati' i okolica" kaže za Alo izvor blizak istrazi. Srpski mediji također pišu i kako se pretražuje bunar u blizini kuće osumnjičenog za ubojstvo...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:00 Potraga za tijelom Danke i dalje bez rezultata | Video: MUP Republike Srbije

Podsjećamo, policija je uhitila radnike Vodovoda Srđana Jankovića (50) i Dejana Dragijevića (50) zbog ubojstva nestale Danke. Oni su tijekom ispitivanja to i priznali te su detaljno upisali kako su zločin počinili. Ali nisu otkrili gdje je tijelo djevojčice.

Dalibor Dragijević (40), brat Dejana Dragijevića osumnjičenog za ubojstvo Danke, umro je u policijskom pritvoru od infarkta. Sud je njihovom ocu Radetu odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog sumnje da je pomogao u skrivanju i premještanju tijela nesretne djevojčice...

Danas je u prostorijama Višeg javnog tužiteljstva u Zaječaru ispitana Svetlana Dragijević. Za Kurir je kratko kazala kako su inspektori iz kuće odnijeli stvari koje pripadaju njezinom suprugu i sinovima.

- Odnijeli su svu njihovu obuću i noževe - kazala je Svetlana, koja je prema pisanju Kurira s policijom otišla na groblje, kojem su svi prilazi blokirani. Ne zna se je li ona u zbog pretrage ili eventualne pripreme sprovoda za sina, ali jake policijske snage nalaze se na lokaciji na koju je sad usmjerena potraga.

Ona i dalje, unatoč priznanju, tvrdi kako njezin sin Dejan nije ubio Danku. Opisuje ga kao dobrog i poslušnog sina.

- On je bio moja desna ruka. Volio je samo nekad čašicu da popije. Garantiram vam da on to nije napravio - kazala je Svetlana.

Susjedi obitelj Dragijević opisuju kao 'čudnu'.

- Sjedili su i pili kavu ispred kuće, kao da se ništa nije dogodilo, a sin im je uhićen zbog ubojstva - kazala je ranije jedna susjeda za srpske medije.