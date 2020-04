Policija mu čestitala rođendan: 'Ovo ću pamtiti cijeloga života'

Poput milijuna djece u Španjolskoj i Pablo García čeka trenutak da izađe na ulicu. Prošlo je točno 40 dana od kada je zatvoren u kući u južnom mjestu La Algaba, u predgrađu Seville. Pablo zna da mora ostati zatvoren dok traje izvanredno stanje zbog koronavirusa no čeznutljivo gleda kroz otvoreni prozor.

Danas mu je 11. rođendan i nitko ga neće moći posjetiti. Kako bi ga barem malo oraspoložila njegova majka Maximiliana na kompjuteru slaže video od čestitki koje su mu preko društvenih mreža poslali prijatelji, također zaključani u obližnjim kućama.

No najednom se zvuk sirene prolama ulicom a plava rotirna svjetla obasjavaju pročelje kuće. Pablo uzbuđeno zove majku da i ona vidi neobični prizor.

- Sretan rođendan ti…sretan rođendan ti…! - odjekuje poznata španjolska rođendanska pjesma iz policijskog kombija. Policajci izlaze pa pozivaju Pabla da se spusti. Uzbuđeni dječak trči prema ulazu gdje prima poklon – film Harry Potter.

- Olé! Kakvo iznenađenje! - oduševljeno viče Pablo a onda pokazuje dva prsta u znak slavlja i pobjede.

Policija dolazi pred kuću i daruje djecu za rođendan

Od kada je 14. ožujka stupilo na snagu izvanredno stanje u Španjolskoj lokalna vlast La Algabe, svjesna situacije u kojoj se nalaze njeni najmanji stanovnici, odlučila je s njima slaviti rođendane. Ovih dana policijska vozila dolaze ispred kuće svakog djeteta koje slavi rođendan te ga daruju, puštaju mu na razglas pjesmu, a rotirnim mu svjetlima odaju počast.

- Hvala, puno vam hvala! - viču Pablovi roditelji s prozora obuzeti emocijama. Njegova 9-godišnja sestra plješće od sreće. A onda svi zajedno pjevaju ‘Sretan rođendan ti’.

- Ovo je rođendan kojeg će sigurno pamtiti čitav život - govori Maximiliana u tom mjestu sa 16.000 stanovnika.

Španjolska proživljava najteže trenutke u posljednjih 80 godina, još od građanskog rata, budući da je koronavirusom inficirano 220.000 osoba. Niti jedna zemlja u Europi nema toliko oboljelih.

Vlada je uvela jedne od najstrožih mjera na kontinentu kako bi zaustavila širenje virusa pa na ulice smiju izlaziti samo odrasle osobe pri odlasku u trgovinu s hranom, ljekarnu, kiosk, bolnicu, banku, benzinsku crpku ili kako bi kratko prošetale psa. Na posao idu samo oni u neophodnim zanimanjima poput proizvodnje i distribucije hrane, struje i plina te radnici u građevini i industriji.

Djeca su već danima zatvorena u malim stanovima

- Moja djeca potpuno razumiju situaciju - kaže Maximiliana. - No mi imamo sreće što imamo vrt pa ona mogu ondje izlaziti - dodaje.

No brojna djeca već se danima nalaze u malim stanovima dok proljetno sunce grije prazne parkove i igrališta.

- Prvo što je nužno napraviti, jest dati djeci jasnu informaciju o tome što se događa koristeći se simboličnim jezikom kojeg razumiju. Potrebno im je prenijeti sigurnost i steći njihovo povjerenje - kaže psihologinja Mercedes Bermejo. Ona je autorica priče “Rosa protiv virusa” namijenjene djeci između 4 i 10 godina starosti.

To je neka vrsta besplatnog vodiča kojeg roditelji mogu naći na internetu a kojeg promovira Udruga psihologa Madrida. U njemu lik djevojčice Rose objašnjava što je virus i kako ga pobijediti podsjećajući djecu na nužnost pranja ruku i higijenu.

-Priča im također prenosi poruku da je ovo privremena situacija, pustolovina kroz koju ćemo proći, a ne tjeskobna situacija - kaže Bermejo.

Psihologinja Patricia Díaz Seoane napominje da se djeci nikako ne smije lagati.

- Ako slučajnu brinu zbog podataka o oboljelima to im također moramo objasniti. Možemo im, primjerice, reći ovo: 'Mnogo nas je koji ćemo se razboljeti ali većina će proći bez problema. Samo nekima će biti potrebna pomoć, a među njima će nekima biti jako loše' - objašnjava.

Libe Aztiria živi u stanu u Madridu sa suprugom s kojim ima troje djece od 3, 8 i 10 godina starosti. Djeca su se navikla na situaciju shvaćajući da moraju ostati doma.

Od nedjelje će djeca do 14 godina starosti moći jednom dnevno izaći van

- Ne smijemo se sada ići igrati u park jer nam policija ne dopušta – kaže preko telefona 3-godišnja Maitena.

Pa ipak, nakon što se dnevna stopa novooboljelih spustila na razinu manju od 2 posto vlada je odlučila ublažiti mjeru.

Od nedjelje će djeca do 14 godina starosti moći jednom dnevno izaći van, na sat vremena, od 9 ujutro do 21 sat navečer. Moći će otići najdalje jedan kilometar od svoje zgrade u pratnji odrasle i odgovorne osobe. Djeca koja žive u ruralnim dijelovima moći će otići u šumu. Neće smjeti van jedino djeca sa simptomima koronavirusa ili ona koja se nalaze u karanteni zbog bolesti. To je jedina ublažena mjera u Španjolskoj od kada je proglašeno izvanredno stanje.

- Naša mlađa 3-godišnja kćer je pomalo izgubljena doma te nas stalno pita mora li ići u vrtić - kaže Lorenzo koji sa suprugom Amelijom ima i kćer od 8 godina. - Starijoj nedostaju pak prijateljice - dodaje. Taj bračni par administratora radi ovih dana od doma.

Djeca se nakon nedjelje neće smjeti viđati niti sretati s prijateljima, a mjera je uvedena kako bi malo udahnula zrak i fizički se kretala. Prije izlaska potrebno je djecu pitati žele li izaći, te ih polako pripremiti za to, savjetuju psiholozi.

Ova kriza istovremeno nudi mogućnost roditeljima da organiziraju svoje vrijeme i posvete više vremena djeci.

- Možemo djecu učiti kuhanju, pospremanju...stvarima koje će im biti korisne u budućnosti. Možemo s njima učiti, razgovarati i igrati se. Puno je prostora i za solidarnost te promišljanje o tome koje su stvari doista bitne u životu - poručuje psihologinja Díaz Seoane.