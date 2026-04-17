Policija pokrenula izvide u svim hrvatskim sportskim savezima?

Nakon što su hrvatsku javnost potresle financijske afere u skijaškom i judo savezu, čini se da je klupko tek počelo odmotavati. Policija je, prema neslužbenim informacijama RTL-a Danas, po nalogu Državnog odvjetništva pokrenula opsežne izvide u svih 88 sportskih saveza, ali i u krovnoj sportskoj organizaciji, Hrvatskom olimpijskom odboru.

Krenulo je s aferom u Hrvatskom skijaškom savezu (HSS), gdje se sumnja da je tijekom više od deset godina izvučeno gotovo 30 milijuna eura. U središtu istrage našao se Vedran Pavlek, dugogodišnji direktor alpskih reprezentacija, koji je trenutno nedostupan hrvatskom pravosuđu. Istražitelji sumnjaju da se novac, namijenjen sportu, trošio na osobni luksuz, skupa putovanja, torbice, pa čak i estetske operacije, a navodno je dio sredstava uložen i u privatne poslove poput kupnje vile na Ibizi.

Istraga je pokrenuta nakon što je početkom veljače glasnogovornik saveza Nenad Eror zaustavljen na granici sa 102.000 eura u gotovini. Kod njega je pronađen i popis osoba kojima je novac navodno bio namijenjen, što je istražitelje odvelo dalje. USKOK je potom pokrenuo istragu protiv Pavleka i još petero osumnjičenih, uključujući bivšeg glavnog tajnika HSS-a Damira Raosa i direktoricu računovodstvene tvrtke Boženu Meić Hrvoj.

Ubrzo nakon skijaške, buknula je i afera u Hrvatskom judo savezu (HJS). Policija je po nalogu USKOK-a izuzela dokumentaciju zbog sumnji u nepravilnosti u trošenju novca. Prema medijskim napisima, istražuje se je li savez plaćao privatne troškove svojih i tuđih dužnosnika. Spominje se plaćanje ljetovanja za sina glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača, ali i vikend aranžman za samog Krajača.

Na popisu spornih troškova našao se i počasni predsjednik saveza i nekadašnji politički tajnik HDZ-a Tomislav Čuljak. Istražuje se i sumnjiva zamjena automobila, gdje je HJS navodno zamijenio gotovo novi terenac za pet godina stariji model u vlasništvu Čuljkove supruge, a potom platio servis tog starog automobila čak 8.000 eura.

