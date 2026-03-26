Policija upala i u HOO! Mateša: Ovo je najveća šteta za hrvatski sport. Pohlepa je grozna mana

Službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (PNUSKOK) posjetili su proteklog vikenda prostorije Hrvatskog olimpijskog odbora. "Sve što su od nas tražili, mi smo to jasno i dali, surađivali. Nas nitko više ništa nije dalje pitao", kazao je za Sportske novosti predsjednik HOO-a Zlatko Mateša.

Tko je Vedran Pavlek? Blizak je s obitelji Kostelić, nosio je našu zastavu na Olimpijskim igrama

Sve se ovo događa u jeku velike afere u Hrvatskom skijaškom savezu iz kojeg su navodno izvučeni milijuni eura...

Mateša je komentirao i navodni popis ljudi koji su bili na isplati kod ili pri skijaškom savezu...

- Tko je na popisu, to ne znamo. Puno se već priča o tom popisu na kojem je navodno 20-30 imena. Vjerujem, ako to postoji, da će to sve biti utvrđeno. Kada je PNUSKOK došao u HOO, nisu došli radi popisa, već radi pregleda, uvida u način financiranja skijaškog saveza. On je isti kao i za ostalih 87 drugih saveza. Mi ništa savezima ne plaćamo u gotovini, već fakturama koje nam pošalju i prema našim uputama. Od nas sigurno nisu mogli dobiti takvu količinu novca. Sad, što su oni kasnije radili, transferirali i kome... Interesantno je da su oni imali za revizora PricewaterhouseCoopers. To je ugledna, svjetska tvrtka koja mora vidjeti ako netko šalje nekakav novac na račune u, primjerice, Lihtenštajn, Monako, to moraju vidjeti. Ne mogu ne vidjeti! Znate, glupo zvuči, ali jedna je najbolja: neka institucije rade svoj posao - kazao je Mateša za Sportske i dodao:

- U okolnostima kada Vlada Republike Hrvatske izdvaja sve više novca za sport, ovo je najveća šteta za hrvatski sport. Pohlepa je grozna mana...

Velika akcija

Policija po nalogu Uskoka od ranog jutra provodi opsežnu akciju u Zagrebu i Istri koja je povezana, kako se neslužbeno doznaje s izvlačenjem novca iz Hrvatskog skijaškog saveza, a neslužbeno doznajemo, u fokusu je Vedran Pavlek. To i nije neobično s obzirom na sve sto je iscurilo u javnost proteklih tjedana.

24sata doznaje da su osumnjičeni i bivši glasnogovornik Nenad Eror, bivši tajnik Damir Raos, Georg Mauser i Božena Hrvoj Mejić.

Prema prvim neslužbenim informacijama, istražitelji vjeruju da je izvlačenje trajalo desetak godina, a riječ bi mogla biti o vrtoglavih 32 milijuna eura! Kako 24sata neslužbeno doznaje, shemu izvlačenja su postavili tako da su tvrtkama povezanima s Pavlekom i Mauserom, plaćali nepostojeće poslove. Istražitelji navodno sumnjaju da je Pavlek bio mozak operacije koji je određivao kad će se što platiti te na koji način. Dio suradnika Hrvatskog skijaškog saveza u proteklim je danima potvrdilo 24sata da su dio plaće dobivali na račun, a dio na ruke ‘kad bi Raos išao u Austriju’.

A upravo u Austriji je tvrtka Vedrana Pavleka, koja je označena kao ‘bankomat’ u ovoj aferi. Hrvatski skijaški savez je zapravo bio, navodno, samo protočni bojler kroz kojeg su prošli milijuni eura.

Prema neslužbenim informacijama 24sata, tvrtke koje su korištene za izvlačenje novca iz Hrvatskog skijaškog saveza nalaze se u Austriji, Monacu, Španjolskoj i Slovačkoj. Sve podsjeća na slučaj Zdravka Mamića.

Doznajemo i da Nenad Eror nije slučajno pao. Naime, istražitelji su ih duže vrijeme pratili jer su još ranije saznali za muljaže u HSS-u, i to kroz jednu sasvim drugu, na prvi pogled nepovezanu, istragu. Akcija zaustavljanja Erora je bio tzv 'smoking gun' koji im je trebao da krenu u pretrese.

Kako 24sata doznaje, Pavlek je zadnje viđen u Istanbulu, otkud se javio na sjednicu prije dva tjedna na kojoj je dao ostavku.

Kako smo već pisali, Pavlek se na sjednicu izvršnog odbora HSS-a gdje je dao ostavku javio iz Istanbula, a neslužbeno doznajemo da je i danas tamo. Javila nam se njegova odvjetnica Laura Valković koja na pitanje hoće li se sam vratiti, kaže:

- Ne mogu vam još ništa komentirati, pretrage su u tijeku.

