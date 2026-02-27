Poljska će zabraniti društvene mreže mlađima od 15. Treba li uvesti zabranu i u Hrvatskoj?

Poljska vlada priprema zakon kojim namjerava u potpunosti zabraniti korištenje društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina, a odgovornost za provjeru dobi prebacit će isključivo na tehnološke platforme. Vladajuća Građanska koalicija predstavila je nacrt zakona koji predviđa visoke novčane kazne za kompanije poput Mete, TikToka i X-a ukoliko njihove usluge ostanu dostupne maloljetnicima ispod propisane dobne granice.

Očekuje se da bi zakon, ako prođe parlamentarnu proceduru, mogao stupiti na snagu već početkom 2027. godine. Potez stavlja Poljsku u red zemalja koje poduzimaju sve strože mjere kako bi zaštitile mentalno zdravlje i sigurnost djece u digitalnom dobu, no istovremeno najavljuje i potencijalni sukob s moćnim američkim tehnološkim divovima.

Zaštita mentalnog zdravlja kao glavni prioritet

Glavni pokretač ove inicijative je zabrinutost zbog sve očitijeg negativnog utjecaja društvenih mreža na mlade. Ministrica obrazovanja Barbara Nowacka, jedna od ključnih zagovornica zakona, u razgovoru za Bloomberg News istaknula je alarmantne trendove koji su potaknuli vladu na djelovanje.

​- Vidimo stanje mentalnog zdravlja djece i mladih, vidimo pad njihovih intelektualnih sposobnosti - izjavila je Nowacka, dodavši kako su porast depresije, anksioznosti i ovisnosti o pametnim telefonima problemi koji se više ne mogu ignorirati.

Cilj zakona nije samo ograničiti vrijeme provedeno pred ekranom, već i zaštititi djecu od štetnih algoritama koji potiču ovisnost, internetskog nasilja (cyberbullyinga) i opasnog sadržaja koji normalizira ili potiče samoozljeđivanje. Vlada smatra da djeca u toj osjetljivoj dobi nisu spremna samostalno se nositi s pritiscima i opasnostima koje vrebaju u nereguliranom online prostoru.

Državna aplikacija kao ključ za provjeru dobi

Jedan od najvećih izazova sličnih zakona diljem svijeta jest učinkovita provjera dobi korisnika. Poljska planira riješiti ovaj problem korištenjem svoje postojeće nacionalne digitalne platforme, aplikacije mObywatel (mGrađanin). Prema riječima zamjenika ministra digitalnih poslova Michała Gramatyke, u aplikaciju će biti ugrađena nova funkcionalnost koja će korisnicima omogućiti da potvrde kako su stariji od 15 godina, a da pritom ne otkrivaju druge osobne podatke poput imena, prezimena ili točnog datuma rođenja.

Na taj način, teret provjere u potpunosti pada na platforme, koje će morati integrirati ovaj sustav prilikom registracije novih korisnika. Time se izbjegava praksa jednostavnog samodeklariranja dobi, koju djeca lako zaobilaze. Gramatyka je naglasio da će ovaj sustav, kako bi bio učinkovit, zahtijevati provjeru svih korisnika, a ne samo djece. Visina kazni za tvrtke koje ne budu poštovale zakon još je predmet rasprave, no očekuje se da će biti dovoljno visoke da djeluju kao snažan deterent.

Snažna podrška javnosti i europski trend

Inicijativa poljske vlade uživa iznimno visoku podršku javnosti. Prema nedavnoj anketi, čak 77 posto Poljaka podržava uvođenje zabrane, od čega 45,7 posto "odlučno da", a 31,3 posto "vjerojatno da". Zanimljivo je da je podrška podjednako visoka među glasačima različitih političkih opcija, a nešto je izraženija među ženama (83 posto) nego muškarcima (70 posto).

Poljska nije usamljena u svojim naporima. Slične mjere već su uvedene ili se razmatraju diljem Europe i svijeta. Australija je već implementirala slične zakone, dok Francuska, Španjolska, Danska, Grčka i Velika Britanija istražuju ili uvode vlastite modele ograničenja. Španjolski premijer Pedro Sánchez najavio je mjere za zaštitu djece od onoga što je nazvao "digitalnim Divljim zapadom".

​- Naša djeca izložena su prostoru kojim nikada nisu trebala navigirati sama. To više nećemo prihvaćati - poručio je Sánchez.

Istovremeno, u Sjedinjenim Američkim Državama vodi se pravna bitka koja bi mogla postaviti važan presedan. U Los Angelesu je započelo suđenje u kojem tužitelji optužuju Metu i YouTube da su svjesno "projektirali ovisnost" kod svojih mladih korisnika, što dodatno pojačava pritisak na tehnološke gigante da preuzmu veću odgovornost.