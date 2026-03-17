Poljska neće slati trupe u Iran jer sukob ne utječe izravno na njezinu sigurnost, rekao je u utorak premijer Donald Tusk, dodavši da Sjedinjene Države i ostale sile razumiju odluku Varšave. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je saveznike tijekom vikenda da pomognu u osiguranju Hormuškog tjesnaca dok iranske snage nastavljaju s napadima na ključan plovni put usred američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je ušao u treći tjedan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Izraelci su gađali jednog od najmoćnijih iranskih čelnika? Ne zna se je li preživio napad

Poljska vlada "ne planira nikakvu ekspediciju u Iran i to ne izaziva nikakve sumnje kod naših saveznika", rekao je Tusk prije sastanka vlade.

Kazao je i da se to odnosi na kopnene, zračne i pomorske poljske vojne snage, koje se i dalje izgrađuju zbog sukoba oko granice s Ukrajinom.

Tusk je rekao da osiguranje Baltičkog mora ostaje centralni element poljske strategije.

Brojni drugi američki saveznici, uključujući Njemačku, Španjolsku i Italiju, rekli su da nemaju neposredne planove kada je posrijedi slanje brodova za pomoć pri ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca koji je Iran blokirao napadima i prijetnjama napadima.

