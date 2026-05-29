Poljskoj isplaćena prva tranša iz SAFE-a u iznosu od 6 mlrd. eura

Poljskoj je u petak, kao prvoj zemlji članici EU-a, isplaćena prva tranša iz instrumenta za financiranje obrambenih potreba SAFE u iznosu od 6,6 milijardi eura. Poljska je najveći primatelj sredstava iz SAFE-a, ukupno 43,7 milijardi eura, i prva država članica koja je primila isplatu iz tog instrumenta. Instrument SAFE vrijedan 150 milijardi eura financira se zaduživanjem EU-a na financijskim tržištima, koristeći svoj visoki kreditni rejting, a potom se državama članicama koje su podnijele zahtjev omogućuju zajmovi po povoljnim uvjetima uz vrlo niske kamate s dugim počekom i rokom otplate od 10 do 45 godina.

Sredstava su u prvom redu namijenjena za poticanje zajedničkih nabava obrambene opreme između najmanje dvije države članice, čime se jača interoperabilnost europskih vojski. Zahtjeve za kredite iz SAFE-a podnijelo je 18 država članica, a do sada je pet zemalja potpisalo ugovor o zajmu: Hrvatska, Belgija, Litva, Poljska i Rumunjska.

Hrvatska je 14. svibnja potpisala s Europskom unijom sporazum o zajmu vrijednom milijardu i sedamsto milijuna eura za jačanje svoje obrane. Ta sredstva će investirati ponajviše u njemačke tenkove Leopard, francuske haubice Caesar, češke kamione koji su uz naoružanje „izrazito važni” za transport i logistiku, te u različite oblike streljiva, rekao je uoči potpisivanja premijer Andrej Plenković, dodajući da je riječ o povoljnom zajmu na 45 godina.