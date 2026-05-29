Poljska je prva članica EU koja je primila sredstva iz instrumenta SAFE vrijednog 150 milijardi eura, dok je Hrvatska ranije potpisala zajam za modernizaciju obrane
Poljskoj isplaćena prva tranša iz SAFE-a u iznosu od 6 mlrd. eura
Poljskoj je u petak, kao prvoj zemlji članici EU-a, isplaćena prva tranša iz instrumenta za financiranje obrambenih potreba SAFE u iznosu od 6,6 milijardi eura. Poljska je najveći primatelj sredstava iz SAFE-a, ukupno 43,7 milijardi eura, i prva država članica koja je primila isplatu iz tog instrumenta. Instrument SAFE vrijedan 150 milijardi eura financira se zaduživanjem EU-a na financijskim tržištima, koristeći svoj visoki kreditni rejting, a potom se državama članicama koje su podnijele zahtjev omogućuju zajmovi po povoljnim uvjetima uz vrlo niske kamate s dugim počekom i rokom otplate od 10 do 45 godina.
Sredstava su u prvom redu namijenjena za poticanje zajedničkih nabava obrambene opreme između najmanje dvije države članice, čime se jača interoperabilnost europskih vojski. Zahtjeve za kredite iz SAFE-a podnijelo je 18 država članica, a do sada je pet zemalja potpisalo ugovor o zajmu: Hrvatska, Belgija, Litva, Poljska i Rumunjska.
Hrvatska je 14. svibnja potpisala s Europskom unijom sporazum o zajmu vrijednom milijardu i sedamsto milijuna eura za jačanje svoje obrane. Ta sredstva će investirati ponajviše u njemačke tenkove Leopard, francuske haubice Caesar, češke kamione koji su uz naoružanje „izrazito važni” za transport i logistiku, te u različite oblike streljiva, rekao je uoči potpisivanja premijer Andrej Plenković, dodajući da je riječ o povoljnom zajmu na 45 godina.
