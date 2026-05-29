ZADUŽIVANJE EU-A

Poljskoj isplaćena prva tranša iz SAFE-a u iznosu od 6 mlrd. eura

Piše HINA,
Foto: Yves Herman

Poljska je prva članica EU koja je primila sredstva iz instrumenta SAFE vrijednog 150 milijardi eura, dok je Hrvatska ranije potpisala zajam za modernizaciju obrane

Poljskoj je u petak, kao prvoj zemlji članici EU-a, isplaćena prva tranša iz instrumenta za financiranje obrambenih potreba SAFE u iznosu od 6,6 milijardi eura. Poljska je najveći primatelj sredstava iz SAFE-a, ukupno 43,7 milijardi eura, i prva država članica koja je primila isplatu iz tog instrumenta. Instrument SAFE vrijedan 150 milijardi eura financira se zaduživanjem EU-a na financijskim tržištima, koristeći svoj visoki kreditni rejting, a potom se državama članicama koje su podnijele zahtjev omogućuju zajmovi po povoljnim uvjetima uz vrlo niske kamate s dugim počekom i rokom otplate od 10 do 45 godina.

VOJNI I POLITIČKI SKANDAL Iz SAFE fonda Hrvatska je izvukla 1,7 milijardi eura, a mala Litva 6. Kako to i zašto?
Sredstava su u prvom redu namijenjena za poticanje zajedničkih nabava obrambene opreme između najmanje dvije države članice, čime se jača interoperabilnost europskih vojski. Zahtjeve za kredite iz SAFE-a podnijelo je 18 država članica, a do sada je pet zemalja potpisalo ugovor o zajmu: Hrvatska, Belgija, Litva, Poljska i Rumunjska.

DI SU ROBOTAKSIJI? Hoće li Rimac vratiti novac EU? Vlada tvrdi da zahtjeva nema! Stručnjak: 'To su sve lijepe želje'
Hrvatska je 14. svibnja potpisala s Europskom unijom sporazum o zajmu vrijednom milijardu i sedamsto milijuna eura za jačanje svoje obrane. Ta sredstva će investirati ponajviše u njemačke tenkove Leopard, francuske haubice Caesar, češke kamione koji su uz naoružanje „izrazito važni” za transport i logistiku, te u različite oblike streljiva, rekao je uoči potpisivanja premijer Andrej Plenković, dodajući da je riječ o povoljnom zajmu na 45 godina.

Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera
Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera

Vidimo ljude koji rade na istim radnim mjestima, ali su paušalisti. Ovo je jedna od anomalija u sustavu koja je na ovaj način adresirana, rekao je Ćorić o paušalnim obrtima
VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa
VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa

Bezos, osnivač Blue Origina, na X je potvrdio da su svi zaposlenici njegove tvrtke sigurni i bez ozljeda, ustvrdivši kako je ovo bio „vrlo težak dan“
Božidar Kalmeta je kriv!
Božidar Kalmeta je kriv!

Proces je počeo prije 14 godina, prva optužnica je dignuta 2016. godine, a Kalmeta, sad već skoro u 70-ima, danas je doznao prvostupanjsku presudu za aferu 'Prometna renesansa'

