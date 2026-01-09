Obavijesti

OBJAVILI UPOZORENJA

Popuštaju ekstremni minusi, bit će snijega i opasne ledene kiše

Popuštaju ekstremni minusi, bit će snijega i opasne ledene kiše
Civilna zaštita i DHMZ upalili crvena i narančasta upozorenja – jutra ledena, ceste skliske, a na Jadranu i olujni pljuskovi

Hrvatsku u subotu očekuje pravi zimski miks, oblaci, hladnoća i opasne oborine. U većem dijelu unutrašnjosti prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u jutarnjim satima mjestimice se i dalje očekuju oborine koje će često padati kao susnježica ili snijeg. Zbog niskih temperatura tlo će se na nekim mjestima smrzavati, što znači povećan rizik od poledice, osobito na cestama i nogostupima. Lokalno se može pojaviti i magla.

Na Jadranu situacija neće biti ništa mirnija. Povremena kiša zahvatit će obalu, a najviše problema očekuje se na jugu zemlje, gdje su tijekom noći mogući jači pljuskovi praćeni grmljavinom. Prema večeri bi se oborine ipak trebale smirivati.

Vjetar će u unutrašnjosti uglavnom biti slab, dok će na Jadranu puhati umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu i bura. Na krajnjem jugu do jutra će se zadržati i jugo te jugozapadni vjetar.

Jutarnje temperature u kopnenim krajevima spuštat će se između -4 i 0 stupnjeva, dok će se na Jadranu kretati od 3 do 8 °C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti jedva će dosegnuti između 0 i 6 stupnjeva, a na moru od 7 do 11 °C.

Ravnateljstvo civilne zaštite izdalo je upozorenje za petak i subotu, a DHMZ je aktivirao crvena i narančasta upozorenja. Građane se upozorava na snijeg, poledicu te kišu koja se ledi na tlu i predmetima, kao i na iznimno niske temperature. Vozačima i pješacima savjetuje se dodatni oprez jer bi uvjeti mogli biti iznimno opasni.

Za sve skupine vozila otvoreni su:

  • autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
  • autocesta A6 Rijeka-Zagreb
  • državna cesta DC1 Karlovac-Slunj-Knin-Split
  • stara cesta kroz Gorski kotar-DC3
  • Paški most
  • Krčki most
  • Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, javlja HAK nešto prije 18 sati i  upozorava da je moguća poledica. Ponegdje ima i magle.

Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Dalmaciji, Lici, Gorskom kotaru, dijelu Slavonije i sjevernog dijela Hrvatskog primorja. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

