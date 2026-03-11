Obavijesti

KAOS S POREZOM NA NEKRETNINE

Porezna uprava poništava svoja rješenja o porezu na stanove: 'A čujte, nezakonito smo ih izdali'

Piše Ivan Pandžić,
Novim porezom na nekretnine bit će obuhvaćene kuće i stanovi za iznajmljivanje | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Porezna uprava je pozvala ljude da pišu prigovore i dobili su ih do kraja petka čak 7600. Međutim, našem čitatelju su sami, automatski, poništili rješenje o plaćanju: Nadam se da se ovo neće više događati ubuduće

Porezna uprava je počela slati poništenja svojih vlastitih rješenja koja su izdali građanima i tražili plaćanje poreza na nekretnine iako to po zakonu ne moraju platiti. Za razliku od brojnih građana koje su pozvali da pišu prigovore i žalbe, našem čitatelju D.G. Su sami, automatski poništili rješenje kojim su htjeli naplatiti više od 280 eura poreza. Naravno, on to ne treba platiti jer su porez razrezali na stan u kojem živi i kojeg je vlasnik, a uredno je i od kupovine stana prijavljen na toj adresi. 

- Kad sam vidio u medijima da Porezna drugima šalje nezakonita rješenja da moraju platiti porez, mislio sam da se to meni ne može dogoditi. A onda me, kad sam s posla došao doma, u kasliću dočekalo neugodno iznenađenje - papirić iz pošte. Nisam ni slutio da su takva rješenja poslana u toliko velikom broju. Nevjerojatno mi je da netko nije napravio analizu i pogledao koliko bi takvih rješenja trebalo izdati pa onda uvidio grešku u nerazmjeru broja izdanih rješenja s tim brojem. Ipak, drago mi je da je problem Porezna riješila automatski, i bez da sam išta morao učiniti. Međutim, ostaje pitanje koliko je još neusklađenih podataka i kakve to posljedice može izazvati. Nadam se da se ovakve situacije ubuduće neće događati – kaže nam naš čitatelj koji nam je poslao i dokumentaciju.

Kako su nam jučer odgovorili, Porezna uprava je samo do kraja petka primila više od 7600 prigovora i žalbi na porez koji su razrezali. Ako se to i vama dogodilo, upute što uraditi, možete vidjeti u našem detaljnom vodiču OVDJE. Porez na nekretnine se ne plaća za stanove u kojima se živi ili koji su u dugoročnom najmu. Ali i za dugoročni najam ima razlike, pa Porezna uprava želi naplatiti porez i ako je vlasnik iznajmio stan tvrtki ili obrtu, o čemu smo detaljno pisali OVDJE.

U poništenju rješenja koje su izdali našem čitatelju, Porezna uprava sama navodi da je njihovo prvo rješenje o plaćanju poreza nezakonito, ali se pravdaju da je došlo do "neusklađenosti podataka", te da na kraju ipak ne mora platiti porez. 

Porezna uprava nam je jučer odgovorila i da prigovore koji su poslani mailom ili na drugi način, tretiraju kao žalbe koje će proći dvostupanjsku provjeru. Ako vam i nakon toga izdaju rješenje o plaćanju, a smatrate da je to protuzakonito, preostaje platiti iznos, te pokrenuti sudski postupak. Jer žalba i tužba ne odgađaju plaćanje. 

- Sve navode koje porezni obveznik iznese u odnosu na sadržaj rješenja, Porezna uprava smatrat će žalbom te će  po njima postupati već prvostupanjsko tijelo. Ukoliko prvostupanjsko tijelo ne uvaži prigovor, isto će biti razmatrano od nadležnog drugostupanjskog tijela bez potrebe podnošenja zasebne žalbe. Porezna uprava će po zaprimljenim navodima postupiti žurno, a građani će odgovor dobiti u što kraćem mogućem roku – odgovorili su nam jučer uz napomenu da su prva poništenja već i poslali, poput onog našem čitatelju. 

