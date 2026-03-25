Porezne pogodnosti: Španjolci koji žive s roditeljima mogu uštedjeti stotine eura. Evo kako

U vrijeme kada se porezni obveznici sve pomnije informiraju o novim olakšicama koje mogu primijeniti, regionalne vlasti u Španjolskoj uvode specifične mjere kako bi olakšale financijski teret svojim građanima. Zajednica Madrida ističe se kao jedna od regija s najširim paketom poticaja, a jedna od mjera posebno je usmjerena na obitelji koje dijele kućanstvo sa svojim starijim članovima. Riječ je o poreznom odbitku koji mladima koji žive s roditeljima starijim od 65 godina može donijeti značajnu uštedu, piše Mundo Deportivo.

Ova inicijativa dio je šire strategije smanjenja poreznog opterećenja i poticanja obiteljskog suživota, što je posebno važno u kontekstu visokih cijena nekretnina koje mnoge mlade zaposlene osobe zadržavaju u roditeljskom domu. Mjera prepoznaje ekonomski doprinos i trud koji obitelji ulažu u brigu o starijim članovima.

Uvjeti za ostvarivanje prava na olakšicu

Kako bi porezni obveznik mogao iskoristiti regionalnu olakšicu u iznosu od 515,50 eura, potrebno je ispuniti nekoliko ključnih uvjeta koje je propisala Zajednica Madrida. Prije svega, odbitak se odnosi na svakog pretka, najčešće roditelja ili baku i djeda, s kojim porezni obveznik živi.

Osnovni preduvjet je dob starijeg člana obitelji, koji mora imati navršenih 65 godina. Međutim, postoji važna iznimka: ako osoba ima priznati stupanj invaliditeta od 33 posto ili više, dobna granica se ne primjenjuje. Sljedeći ključan uvjet je dokaz o suživotu. Naime, stariji član obitelji mora živjeti u istom kućanstvu s poreznim obveznikom najmanje 183 dana u godini, odnosno više od šest mjeseci. To se najčešće dokazuje potvrdom o prebivalištu.

Postoje i financijska ograničenja. Godišnji prihodi roditelja ili drugog pretka za kojeg se traži olakšica ne smiju prelaziti 8.000 eura, isključujući neoporezive prihode. Uz to, starija osoba ne smije podnositi vlastitu poreznu prijavu s prihodima većim od 1.800 eura. U slučaju da više djece živi s istim roditeljem i svi ispunjavaju uvjete, iznos od 515,50 eura dijeli se na jednake dijelove među njima.

Razlika u odnosu na druge potpore

Važno je napomenuti da je ova olakšica regionalnog karaktera i ne isključuje državne potpore. Naime, ona se dodaje na opći državni minimum za pretke, koji u cijeloj Španjolskoj iznosi 1150 eura za osobe starije od 65 godina, a penje se na 2550 eura za one starije od 75 godina.

Također, ovu mjeru treba razlikovati od druge, izdašnije olakšice koju nudi Madrid, a koja se odnosi na neplaćeno udomljavanje starijih osoba. Ta olakšica iznosi čak 1.546,50 eura, ali vrijedi isključivo za slučajeve kada udomljena osoba nije u bliskom srodstvu s poreznim obveznikom (do četvrtog stupnja srodstva). Uvjet za nju je i da porezni obveznik ne prima nikakve druge subvencije od Zajednice Madrida za tu svrhu.

Širi paket poreznih mjera za obitelji i mlade

Olakšica za brigu o starijima samo je dio sveobuhvatnog paketa fiskalnih poticaja koje je Madrid uveo posljednjih godina. Kako je navedeno na službenim stranicama regije, cilj je potaknuti natalitet, olakšati stambeno zbrinjavanje i podržati obitelji u različitim životnim fazama.

Među ostalim mjerama ističu se veće olakšice za rođenje ili posvojenje djeteta, koje sada iznose 721,70 eura po djetetu. Mladi do 35 godina imaju pravo na veći odbitak za najam stana, s limitom podignutim na 1.237,20 eura godišnje. Uvedena je i nova olakšica od 25 posto na kamate za stambene kredite za osobe mlađe od 30 godina, do maksimalnog iznosa od 1.031 eura godišnje. Povećane su i olakšice za obitelji koje zapošljavaju pomoć u kućanstvu za brigu o djeci mlađoj od tri godine, ovisnim starijim osobama ili osobama s invaliditetom.