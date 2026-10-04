Poruka sa najuzornije seoske žene: 'Mladi bi se trebali vratiti na selo, tu je život...'

Prednosti života na selu su prvenstveno hrana koju proizvodimo sami i za koju znamo da je naša, da nije tretirana i da jedemo zdravo. Ima i nedostataka. Recimo, nema mladih ljudi koji bi još više radili ovakve stvari, proizvodili, družili se na selu. Svi odlaze u gradove. Rijetki se vraćaju na selo. Trebaju doći, selo ima smisla, natrag se vraćati, da bude sve puno, rekla je Barbara Fučec Borović iz Ivanovca pokraj Čakovca, a upravo su njezine riječi, ali i život koji iza njih stoji, ove godine uvjerili žiri da je ona najuzornija hrvatska seoska žena.

Barbara, koja je predstavljala Međimursku županiju, pobjednica je ovogodišnjeg, 26. izbora za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Svečanost je održana u vinogradima Iloka, na prekrasnom Ladanjskom imanju Principovac, odakle dolazi prošlogodišnja nositeljica titule. U izboru je sudjelovalo 20 kandidatkinja iz svih 20 hrvatskih županija, a među članovima žirija bio je i direktor izdavaštva 24sata Goran Gavranović.

No ovogodišnji izbor donio je i jednu novost. Prvi put u 26 godina i čitatelji 24sata dobili su priliku izabrati svoju najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Njihov izbor pao je na Dianu Prpić Šeketa iz Brežana u Karlovačkoj županiji, koja je kao nagradu osvojila solarnu elektranu po principu "ključ u ruke", koju joj je darovala tvrtka EMSO, odnosno direktor Josip Kolarec.

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Pokretanje videa... VIDEO Dok je žiri svoju pobjednicu pronašao u Međimurju, čitatelji 24sata svoju su najuzorniju hrvatsku seosku ženu pronašli u Karlovačkoj županiji | Video: 24sata

- Izuzetno smo ponosni što je 24sata postao dio ove lijepe i izuzetno važne priče za Hrvatsku, selo, ponajviše žene. Čestitam svim ženama koje su sudjelovale jer u ovom izboru nema onih koji su izgubili, sve su pobjednice - rekao je Gavranović.

Da nijedna od 20 žena koje su stigle u Ilok nije došla samo po titulu, nego prije svega kako bi pokazala lice hrvatskog sela, istaknula je predsjednica Udruge uzorne hrvatske seoske žene Katica Jerleković.

- Posebno mi je drago što smo ove godine u Iloku i što imamo 20 kandidatkinja iz 20 hrvatskih županija. Prvi put u 26 godina. Iza svake od vas stoje godine rada, odricanja i ljubavi. Bez obzira na to koja pobijedi, svaka od vas je pobjednica. Pobjednica je jer je skupila hrabrosti stati pred nas sve i reći: ovo sam ja - poručila je Jerleković. Zahvalila je članicama udruge i svima koji su prepoznali njihov rad.

- Jedna će odnijeti titulu, ali ona ponosno pripada svima vama. Vi niste samo kandidatkinje, vi ste žene koje svojim životom pokazuju hrabrost i hrvatsko selo. Ove godine imamo jaku generaciju mladih žena, startni bodovi su svima isti. Naš žiri ima veliku čast i moć - rekla je predsjednica Udruge.

SIMBOL NOVE GENERACIJE

A među svim tim ženama upravo se Barbara Fučec Borović svojim životom i radom nametnula kao simbol nove generacije hrvatskih poljoprivrednica. Diplomirana agronomka, supruga, majka i mlada žena, Barbara je odlučila ostati na svom rodnom imanju i nastaviti obiteljsku poljoprivrednu tradiciju. Od tri sestre upravo je ona svoje znanje, ljubav i budućnost odlučila posvetiti hrvatskom selu.

Na obiteljskom gospodarstvu obrađuju oko 100 hektara poljoprivrednih površina, dok je Barbara nositeljica vlastitog OPG-a na kojem vodi proizvodnju na dodatnih 13 hektara. Uzgajaju pšenicu, kukuruz, tritikale, heljdu i buču, od koje proizvode kvalitetno bučino ulje i heljdinu kašu.

Uz Barbaru je svakodnevno i suprug, koji je nakon vjenčanja došao živjeti na njezino obiteljsko gospodarstvo. Rame uz rame zajedno rade i pokazuju da se uspješna poljoprivreda gradi zajedništvom, radom i međusobnim povjerenjem.

Na gospodarstvu poslove obavljaju sami. Barbara ravnopravno sudjeluje u svakom segmentu proizvodnje – vozi traktore, upravlja svim priključcima, radi u polju, vodi administraciju i brine o organizaciji cijelog gospodarstva.

Ona je, jednostavno, žena koja se ne boji zasukati rukave. Na njihovoj farmi nalazi se oko 160 grla stoke, a zahvaljujući robotskoj mužnji svakodnevno proizvedu oko 1.500 litara mlijeka, odnosno više od 550 tisuća litara godišnje.

No Barbara tu ne staje. Od proizvedenog mlijeka vlastitim rukama izrađuje različite vrste sireva koji su već osvojili brončane, srebrne i zlatne medalje za kvalitetu.

Njihovo gospodarstvo pokazuje kako se tradicija može spojiti s modernom tehnologijom. Robotska mužnja, solarni paneli i stalna ulaganja olakšavaju posao, ali ono najvrjednije i dalje ostaje isto – ljudski trud i predanost cijele obitelji.

Uz poljoprivredu, obitelj njeguje i uzgoj autohtone pasmine međimurskog psa – Međija, za što su višestruko nagrađivani. Suprugova obitelj Borović poznata je i po uzgoju lješnjaka pa zajedno stvaraju posebnu priču međimurske poljoprivrede i domaćih proizvoda. Barbara je aktivna članica brojnih udruga, tajnica je Udruge mladih proizvođača Međimurja te članica dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Uz sve poslovne i obiteljske obveze, više od deset godina uspješno gradi i svoju priču kao Oriflame brend partnerica, dok slobodno vrijeme koristi za izradu prekrasnih dekoracija i vjenčića od prirodnih materijala.

Barbara tako predstavlja novu generaciju hrvatskih poljoprivrednica: obrazovanu, vrijednu, hrabru i modernu. Ženu koja se ne boji sjesti u traktor, voditi gospodarstvo i razvijati proizvodnju, a pritom ostati majka, supruga i domaćica.

Dok je žiri svoju pobjednicu pronašao u Međimurju, čitatelji 24sata svoju su najuzorniju hrvatsku seosku ženu pronašli u Karlovačkoj županiji.

Diana Prpić Šeketa iz Brežana majka je dvoje djece i iznimno poduzetna žena koja svojim radom, znanjem i inovativnošću svakodnevno dokazuje kako hrvatska poljoprivreda ima budućnost. Za nju su obitelj, zemlja i tradicija najveće životne vrijednosti, a upravo na njima gradi uspješnu priču svog obiteljskog gospodarstva.

DŽEMOVI ZA PRSTE POLIZAT

Obitelj Prpić Šeketa obrađuje oko 24 hektara zemlje, na kojima uzgajaju voće, povrće i ratarske kulture. Posebnu vrijednost daju preradi vlastitih proizvoda – proizvode brašna, zimnicu, džemove, umake i brojne druge domaće delicije. Svaki njihov proizvod nastaje s puno ljubavi, znanja i poštovanja prema tradiciji hrvatskog sela.

Diana je završila gimnaziju, apsolventica je Pravnog fakulteta, a završila je i brojne edukacije iz voćarstva, povrtlarstva, sirarstva i prerade hrane. Vjeruje da se uspješno gospodarstvo gradi stalnim učenjem, usavršavanjem i spremnošću na nove izazove.

Posebno mjesto u njezinu radu zauzima knjiga tradicionalnih recepata koju je sama napisala. U nju je utkala recepte, običaje i okuse svog kraja kako bi ih sačuvala od zaborava. Za Dianu hrana nije samo proizvod. Ona je dio obiteljske priče, baštine i identiteta koji se prenosi budućim generacijama. Dianina poduzetnička priča možda se najbolje može ispričati kroz – batat.

- Batela je nastala iz jednog nezadovoljstva. Batat u tom trenutku, kada sam počela s njime, nisam mogla naplatiti i od njega živjeti kako bih htjela. Jednostavno mi je došla ideja kako bih ga morala preraditi. Prvo je bila pašteta od batata i to je bio potpuni promašaj. Sljedeći pokušaj bila je Batela. Mislila sam si, batat je sladak, čokolada je slatka, to jednostavno mora biti uspješno - ispričala je Diana.

Budući da je riječ o tržištu tada potpuno nepoznatom proizvodu, željela je da Batela bude i oku privlačna. A ideja se pokazala uspješnom. Kroz projekt "Startaj Hrvatska" prije sedam godina ostvarila je veliki uspjeh u trgovačkom lancu, a njezin se proizvod i danas nalazi na policama SPAR i INTERSPAR trgovina diljem Hrvatske. Diana je dobitnica brojnih priznanja i medalja za kvalitetu svojih proizvoda. Često je pozivaju u škole, na stručne skupove i različite događaje gdje predstavlja svoje gospodarstvo kao primjer dobre poljoprivredne prakse. Rado dijeli svoje znanje i iskustvo jer vjeruje da samo zajedništvom i razmjenom ideja hrvatska poljoprivreda može napredovati. A upravo je takvu poruku nosio i ovogodišnji izbor – nije riječ samo o natjecanju, nego o predstavljanju žena koje svakodnevno, daleko od reflektora, drže hrvatsko selo na životu.

Na svečanosti u Iloku bio je i potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je najavio važnu promjenu za žene u hrvatskoj poljoprivredi.

- Drago mi je da sam ovdje. Došao sam iz Gospića koji je navodno ovdje poslao cijeli autobus ljudi. Posebno mi je drago što je danas Dan žena u poljoprivredi u Hrvatskoj, što će se odavde čuti sve najbolje priče žena u poljoprivredi - rekao je Vlajčić. Žene u poljoprivredi nazvao je "čuvaricama naših ognjišta".

- Kada govorimo o poljoprivredi, pričamo o zemlji, stoci, a možda nedovoljno govorimo da iza svakog gospodarstva stoji sigurno jedna žena, čvrsta osobnost koja prva ustaje i zadnja ide spavati. Ne zna za godišnji odmor, ne zna za bolovanje - rekao je ministar. Istaknuo je i podatke o ulozi žena u hrvatskoj poljoprivredi.

- 43 tisuće je gospodarstava gdje je žena broj jedan, nositeljica poljoprivrednih gospodarstava - rekao je Vlajčić. A onda je najavio i promjenu pravila.

- Imamo ekskluzivu, mijenjamo pravila. Bilo je nepravilnosti kada je u pitanju porod, kada žena za vrijeme porodiljnog dopusta izgubi pravo na potporu. Za mene je reforma ovo što smo uveli, mi to mijenjamo. Žena ne smije birati između poroda i potpore u poljoprivredi. Gospodarstvo mora ići. To je velika za mene odluka, demografska, gdje se između majčinstva i potpore ne smije birati - poručio je ministar.

NAGODINU SU U MEĐIMURJU

Njegovu je odluku videoporukom posebno pozdravio i ministar Ivan Šipić. Tako se izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu nagodinu seli u Međimursku županiju.

Izbor za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu organizira Udruga Uzorne hrvatske seoske žene. Projekt podržava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Partneri projekta su Brodsko-posavska županija, Istarska županija, Zadarska županija, Međimurska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Primorsko-goranska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Koprivničko-križevačka županija, Zagrebačka županija, Osječko-baranjska županija, Hrvatska turistička zajednica i hotel Zlatni Lug, a pokrovitelj nagrade je EMSO e-mobility solutions. Medijski partner je 24sata.