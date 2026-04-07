POTJERA U ZAGREBU Bježala je dvaput policiji zbog 'pojasa', opirala se alkotestu pa je uhitili

Vidjeli smo policijske automobile kako prate ženu za volanom po Čulinečkoj cesti. Dočekala ju je ophodnja u Koledinečkoj ulici i dali su joj alkotest. No i tu je krenula bježati, ispričao nam je čitatelj 24sata detalje policijske potjere koja se odvijala u ponedjeljak oko 22 sata na istoku Zagreba.

Kako su nam potvrdili iz PU zagrebačke, policija je primijetila ženu kako vozi bez zavezanog pojasa. Pokušali su je zaustaviti, no ona je to ignorirala i počela bježati automobilom. Takav neobičan čin bijega samo zbog ne vezanja probudio je nove sumnje te su krenuli za njom. Blokirali su joj put i zaustavili je, no kad su joj dali alkotest, ona ga je odbila i opet pokušala pobjeći, priča čitatelj.

- Morala je 'puhat' i u jednom trenu samo je krenula bježati. Uhvatili su je nakon nekog vremena i tad je došla i treća patrola. Morali su je smjestiti u policijski auto - priča svjedok.

Policija ju je tad službeno uhitila i smjestila u posebnu prostoriju do otrežnjenja. Prijavili su je zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kao i zbog remećenja javnog reda i mira.