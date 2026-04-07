POTJERA U ZAGREBU Bježala je dvaput policiji zbog 'pojasa', opirala se alkotestu pa je uhitili
Vidjeli smo policijske automobile kako prate ženu za volanom po Čulinečkoj cesti. Dočekala ju je ophodnja u Koledinečkoj ulici i dali su joj alkotest. No i tu je krenula bježati, ispričao nam je čitatelj 24sata detalje policijske potjere koja se odvijala u ponedjeljak oko 22 sata na istoku Zagreba.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Kako su nam potvrdili iz PU zagrebačke, policija je primijetila ženu kako vozi bez zavezanog pojasa. Pokušali su je zaustaviti, no ona je to ignorirala i počela bježati automobilom. Takav neobičan čin bijega samo zbog ne vezanja probudio je nove sumnje te su krenuli za njom. Blokirali su joj put i zaustavili je, no kad su joj dali alkotest, ona ga je odbila i opet pokušala pobjeći, priča čitatelj.
- Morala je 'puhat' i u jednom trenu samo je krenula bježati. Uhvatili su je nakon nekog vremena i tad je došla i treća patrola. Morali su je smjestiti u policijski auto - priča svjedok.
Policija ju je tad službeno uhitila i smjestila u posebnu prostoriju do otrežnjenja. Prijavili su je zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kao i zbog remećenja javnog reda i mira.
