SARAJEVO U KOLAPSU

Potop u BiH! Kiša paralizirala gradove, ulice pod vodom

Potop u BiH! Kiša paralizirala gradove, ulice pod vodom
Obilna kiša paralizirala promet diljem zemlje, vatrogasci i policija na terenu, na snazi crveno upozorenje

Admiral

Najavljene obilne padaline koje su u nedjelju poslijepodne zahvatile Bosnu i Hercegovinu izazvale su ozbiljne probleme diljem zemlje. Brojne prometnice su poplavljene, podvožnjaci neprohodni, a vožnja otežana gotovo na svim važnijim pravcima, piše Klix.ba.

Posebno kaotično bilo je u Sarajevu, gdje je jaka kiša u kratkom vremenu potopila više gradskih ulica. Na pojedinim lokacijama policija je morala potpuno zatvoriti promet jer su se ceste pretvorile u vodene bazene.

Jedna od najkritičnijih točaka ponovno je bio podvožnjak u Buća Potoku, koji je još jednom završio pod vodom. Riječ je o problemu koji se ponavlja iz godine u godinu, a nadležne službe do danas nisu uspjele pronaći trajno rješenje, navodi Klix.ba. Ovoga puta izbjegnute su veće posljedice jer su policajci na vrijeme postavili žutu traku i spriječili prolazak vozila.

Teško je bilo i u sarajevskom naselju Hotonj, gdje su se bujični potoci, dodatno pojačani topljenjem snijega, usmjerili ravno prema kućama. Poplavljen je i podvožnjak na glavnoj cesti koja Hotonj povezuje s Vogošćom i Sarajevom.

Problemi nisu zaobišli ni ostatak zemlje. Dramatične scene zabilježene su u Trebinju, gdje se gradska prometnica pretvorila u rijeku. Poplavljene ceste prijavljene su i u Kladnju te Istočnom Sarajevu.

Zbog nanosa i začepljenih propusta, promet je privremeno bio obustavljen i na dionici Jablanica – Blidinje, no situacija je kasnije normalizirana nakon intervencije mehanizacije.

Zbog obilnih padalina izdano je crveno upozorenje za područje Hercegovine te središnje, jugozapadne i jugoistočne dijelove Bosne. Dodatni rizik predstavlja i nagli porast temperature zraka, koji uzrokuje topljenje snijega, osobito u zonama podložnim klizištima.

Iz Operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) večeras su oko 20 sati za Klix.ba kazali da su sve rijeke u svojim koritima i da nema većih poplava. Prema njihovim riječima, stanje bi se trebalo dodatno stabilizirati tijekom noći kako padaline budu jenjavale.

