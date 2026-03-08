Obavijesti

NESTALI AVION

Potraga za MH370 završila bez traga: Misterij dug 12 godina

Potraga za MH370 završila bez traga: Misterij dug 12 godina
Foto: Hasnoor Hussain

Malezija je obustavila najnoviju potragu u Indijskom oceanu nakon što istraživači nisu uspjeli pronaći olupinu Boeinga 777 koji je 2014. nestao s 239 ljudi.

Admiral

Malezija je u nedjelju objavila da je obustavila novu potragu za zrakoplovom na letu MH370, čiji nestanak i dalje nije razjašnjen nakon više od desetljeća. Potraga je pokrenuta potkraj prosinca, a obustavljena je tijekom siječnja bez rezultata. Dana 8. ožujka 2014. godine, prije točno 12 godina, Boeing 777 kompanije Malaysia Airlines, koji je povezivao malezijski glavni grad Kuala Lumpur s Pekingom, nestao je s radara. U zrakoplovu je bilo 239 ljudi, od kojih većina Kineza i četvero Francuza.

Usprkos višestrukim potragama, letjelica i crne kutije nikada nisu pronađeni, kao ni putnici. 

Nakon dogovora s Malezijom, američko-britanska tvrtka za istraživanje podmorja Ocean Infinity pokrenula je 31. prosinca novu potragu u južnom dijelu Indijskog oceana, predviđena da traju do 55 dana. 

Faza aktivnih istraživanja "završila je 23. siječnja 2026. godine", navelo je u priopćenju malezijsko Ministarstvo prometa. "Istraživačke aktivnosti nisu omogućile identifikaciju lokacije olupine letjelice."

Rodbina kineskih putnika objavila je u nedjelju otvoreno pismo upućeno malezijskom premijeru Anwaru Ibrahimu.

U njemu osuđuju nedostatak obzirnosti prema njima.

"Razumijemo poteškoće povezane s potragom", kažu oni.

"Ali od 15. siječnja obitelji nisu primile nikakvo novo izvješće o tijeku istraživanja. Tijekom dva mjeseca više smo puta pokušali kontaktirati malezijsko Ministarstvo prometa, posredstvom Malaysia Airlinesa i kineske vlade, ali nikada nismo dobili odgovor", pišu obitelji.

Ocean Infinity je 2018. godine proveo prva istraživanja koja nisu dala rezultata.

Prije toga neuspješna istraživanja tri godine vodila je Australija, sve do siječnja 2017. godine.

