<p>Dvije časne sestre bile su u inozemstvu i očito se nisu pridržavali mjera nakon povratka. Zaraženo ih je 10 u ovom trenutku, potvrdio je <strong>Krunoslav Capak</strong> za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a520228/Capak-za-N1-U-Djakovu-potrebna-hitna-reakcija-tamo-dnevno-dolazi-300-ljudi.html">N1. </a></p><p>Šef HZJZ-a je rekao da su epidemiolozi na terenu i da će snimiti situaciju.</p><p>- Nije dobro da je 10 pozitivnih, a 300 ljudi dnevno dolazi tamo. Potrebna je brza i hitna obrada da se svi koji su bili u kontaktu stave u samoizolaciju - rekao je.</p><p>Prokomentirao je i situaciju u Zadru.</p><p>- Ako je <strong>Novak Đoković</strong> pozitivan, to će dodatno zakomplicirati situaciju, jer će puno ljudi biti u samoizolaciji - rekao je Capak. Na pitanje znači li to da će i premijer Plenković u izolaciju, kaže da su se prema njegovim informacijama pozdravili šakom i boravili manje od tri minute u istom prostoru i da to ne znači da će morati u izolaciju, a i sam se testirao te je bio negativan.</p><p>Capak je komentirao i velik broj ljudi koji su u samoizolaciji te je rekao da se bez obzira na test, bolest može pojaviti kasnije.</p><p>- Najbitnije je da se osobe koje su bile u kontaktu stave u samoizolaciju - rekao je Capak. Govoreći o samom Adria touru, rekao je kako su dali upute i epidemiološke okvire pod kojima se mogu odvijati natjecanja te kako su svi organizatori dužni pridržavati se toga.</p><p>Na pitanje jesu li onda tamo prekršene mjere dodao je da mu je to teško komentirati jer nije bio tamo.</p><p>- Jedino imam informacije onih koji su bili tamo i fotografije. Vidi se da tribine nisu popunjene do kraja, ali očito se oni koji su bili na tribinama nisu pridržavali razmaka. Očito se su se neki premjestili na bliža mjesta, a neki dijelovi tribina su bili prazni. Budući organizatori morat će označiti mjesta i strog se pridržavati toga - izjavio je. Prokomentirao je i košarkašku utakmicu u Zadru te je istaknuo da bi rekli kako se svakako to treba izbjeći, ali nitko ih nije pitao za utakmicu.</p><p><strong>Nismo u 'švedskom modelu'</strong></p><p>Capaka su pitali i jesmo li trenutno mi u 'švedskom modelu', na što je jasno rekao - ne.</p><p>- Jako puno se o tome govori, ali većina ne ulazi duboko u to što točno to znači. Naš model nema veze s time - rekao je Capak.</p>