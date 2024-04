Benčić: Stvaranje većine koja će spriječiti vlast najdesnije vlade u povijesti nam je ključni cilj!

Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić i novoizabrani saborski zastupnici Možemo! održavaju danas od 14 sati u središtu stranke konferenciju za medije povodom dogovora o formiranju saborske većine, najavili su iz stranke koja je na ovim parlamentarnim izborima osvojila deset saborskih mandata.

Uz Sandru Benčić bit će Urša Raukar-Gamulin, Jelena Miloš, Damir Bakić i Gordan Bosanac.

Video s press konferencije stranke Možemo! pratite od 14 sati uživo na 24sata.

PRATITE UŽIVO:

- Želim reći da podcrtavamo da kao stranka podržavamo konstituiranje parlamenta kao prvog koraka i konstituiranje većine koja će onemogućiti stvaranje vlade HDZ-a i DP-a, što se čini da je smjer u kojem oni idu - kazala je na početku Benčić.

Odmah je nastavila:

- Postoji većina na drugoj strani. Tu većinu čine one stranke koje su činile progresivnu opoziciju u prošlom sazivu sabora, zastupnici Mosta i zastupnici nacionalnih manjina. IDS i Fokus su također rekli da ne žele ići s HDZ-om. Pozivam sve druge aktere koji su spremni da se spriječi stvaranje većine HDZ-a da se o tome što prije izjasne. U tome izuzetno važnu ulogu imaju nacionalne manjine. Mi podržavamo ideju da nacionalne manjine ostanu zajedno i da se ne dijele. To je jako važno zbog zaštite pojedinih nacionalnih manjina u toj grupi zastupnika. - Želim im reći – neprelazak na tu stranu i nepodržavanje parlamentarne većine kontra HDZ-a i DP-a značilo bi da manjine odustaju same od sebe i ustavnog i pravnog položaja kojeg imaju u RH. Poruke koje su dolazile iz DP-a protiv srpske nacionalne manjine, a onda i građana srpske manjine, poruke su koje idu u smjeru mijenjanja sustava položaja manjina u Hrvatskoj - kazala je Benčić.

Pozvala je HSLS, koji je na izbore izašao s HDZ-om, da razmisle žele li sudjelovati u novoj, kako je nazvala "najdesnijoj Vladi u povijesti Hrvatske"...

- Stanimo u obranu vrijednosti liberalne demokracije - poručuje Benčić.

- Smatramo da bi bilo važno da se svi koji možemo tvoriti tu buduću većinu, da osim medijskih poruka da sjednemo na sastanak zajedno, to treba napraviti najhitnije moguće, jer je vrijeme u ovom trenutku ključan faktor. Stojimo na tome da je stvaranje većine koja će spriječiti dolazak na vlast najdesnije vlade u povijesti RH nama sada ključni cilj i da smo apsolutno konstruktivni i bit ćemo konstruktivni u razgovorima da se takva većina formira - kazala je Benčić.

Podsjećamo, prošlog tjedna iz Možemo! su poručili kako se i dalje nadaju rušenju HDZ-a...

- Još uvijek se u danima pred nama može dogovoriti da SDP i njihovi koalicijski partneri sastave manjinsku vladu koju ćemo svi mi ostali podržavati iz parlamenta - kazala je Benčić krajem prošlog tjedna.

Ovdje pratite sve oko izbora iz minute u minutu