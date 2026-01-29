Pravosudna policija: Postojeći model pretvara sindikate u puke instrumente izvršne vlasti

Takozvana reprezentativnost pojedinih sindikata u državnoj službi ne proizlazi iz slobodno izražene volje zaposlenika, već predstavlja posljedicu svjesno konstruiranog normativnog modela koji je uspostavila Vlada Republike Hrvatske. Riječ je o zakonskom rješenju koje zaobilazi temeljna demokratska načela slobode udruživanja i sindikalnog organiziranja, zajamčena Ustavom Republike Hrvatske i relevantnim međunarodnim konvencijama, te onemogućuje državnim službenicima i namještenicima da samostalno odlučuju o sindikalnom predstavništvu koje ih zastupa, navode iz Sindikata pravosudne policije Hrvatske.

Nezadovoljni dosadašnjim tijekom pregovora reprezentativnog sindikata s Vladom RH obratili su se javnosti priopćenjem.

Smatraju da je Zakonom o reprezentativnosti, uspostavljen sustav u kojem su dva policijska sindikata proglašena isključivim i dominantnim pregovaračima za sve državne službenike i namještenike - uključujući pravosudnu policiju, carinu, zaposlenike sudova i druge državne službe - bez ikakvog izravnog, posrednog ili demokratskog mandata tih zaposlenika.

- Navedeni sindikati nisu izabrani, nisu konzultirani s radnicima koje navodno zastupaju, niti su od njih ovlašteni za takvo zastupanje. Takav postupak ne predstavlja kolektivno pregovaranje u smislu radnog prava, već institucionalizirani oblik isključenja i pravne manipulacije. Osobito je problematična činjenica da se pojedini sindikati proglašavaju "reprezentativnima" unatoč tome što nemaju većinsku potporu zaposlenika u svim ministarstvima i državnim službama. Takav ishod nema nikakve veze s legitimnošću niti s načelom stvarne reprezentativnosti, već je rezultat matematičke konstrukcije koja se temelji na brojčanoj dominaciji Ministarstva unutarnjih poslova kao najvećeg resora u državnoj službi. Time se sustavno onemogućuje drugim sindikatima da ispune zakonom propisane uvjete reprezentativnosti - navode u priopćenju koje potpisuje glasnogovornik i dopredsjednik SPPH Jelenko Krešo.

Nastavlja da se reprezentativnost pritom namjerno ne utvrđuje po pojedinim ministarstvima i službama, jer bi takav pristup jasno i nedvojbeno pokazao stvarnu volju zaposlenika. Umjesto toga, tvrdi, zakonodavni okvir osmišljen je tako da unaprijed osigurava povlašten položaj određenim sindikatima, dok se ostalima, bez obzira na realnu potporu članstva, uskraćuje pravo sudjelovanja u kolektivnim pregovorima.

- Posljedica takvog sustava jest potpuna derogacija instituta socijalnog dijaloga. Takozvani reprezentativni sindikati bez značajnijeg protivljenja prihvaćaju prijedloge Vlade Republike Hrvatske te ih javnosti predstavljaju kao legitimne i povoljne dogovore, iako ih zaposlenici u javnim službama u praksi odbacuju. Takvo stanje jasno ukazuje na dubok raskorak između formalnih pregovarača i radnika koje bi ti sindikati trebali zastupati. Zaposlenici nisu uključeni u postupak odlučivanja, niti prije niti nakon pregovora, dok se odluke koje izravno utječu na prava i materijalni položaj desetaka tisuća ljudi donose netransparentno i bez njihove suglasnosti. Takav postupak predstavlja ozbiljno kršenje načela participacije i socijalnog partnerstva - tvrde iz SPPH.

Tzv. "dobar dogovor", pišu u priopćenju, u stvarnosti se svodi na popuštanje Vladi RH te služi kao mehanizam za osiguravanje dodatnih i povlaštenih prava isključivo članovima reprezentativnih sindikata putem izmjena kolektivnog ugovora.

- Istodobno se ista prava uskraćuju članovima drugih sindikata koji zakonito djeluju u državnoj službi. Takva praksa predstavlja izravnu povredu ustavnog načela jednakosti, zabrane diskriminacije te jednakog postupanja prema radnicima u usporedivim pravnim situacijama. Sindikat pravosudne policije Hrvatske još je 2022. godine podnio zahtjev za ocjenu suglasnosti Zakona o reprezentativnosti s Ustavom Republike Hrvatske. Unatoč podnesenoj požurnici, do danas, iz razloga koji sindikatu nisu poznati, nije donesena odluka Ustavnog suda. U prilog navedenim tvrdnjama govori i relevantna ustavnosudska praksa. Kao sindikat podnijeli smo ustavnu tužbu zbog ugovaranja različitih materijalnih prava za članove reprezentativnih i nereprezentativnih sindikata. Ustavni sud Republike Hrvatske je 2023. godine ukinuo odredbe Zakona o radu koje su omogućavale reprezentativnim sindikatima ugovaranje povoljnijih materijalnih prava, poput regresa i božićnica, isključivo za njihove članove, čime je potvrđeno da je takvo normativno rješenje bilo protivno ustavnom načelu jednakosti radnika - pišu iz sindikata koji se nada skoroj odluci Ustavnog suda i u pogledu Zakona o reprezentativnosti.

Tvrde da su i u aktualnim pregovorima o dodatku Temeljnog kolektivnog ugovora vidljivi pokušaji davanja šireg opsega prava članovima i sindikalnim povjerenicima reprezentativnih sindikata u odnosu na ostale, tzv. nereprezentativne sindikate.

- Takvi pokušaji u izravnoj su suprotnosti s važećim zakonskim i ustavnim normama te upućuju na namjeru institucionalnog marginaliziranja i postupnog uklanjanja nereprezentativnih sindikata sa sindikalne scene. Sve navedeno ukazuje na sustavno gušenje sindikalizma u Republici Hrvatskoj. Postojeći model reprezentativnosti rezultira institucionalnom diskriminacijom radnika, narušavanjem ustavnih prava na slobodu udruživanja i kolektivno pregovaranje te ozbiljnim potkopavanjem stvarne i autentične reprezentativnosti. Takav model nije u skladu s demokratskim standardima, nije pravedan niti legitiman. On pretvara sindikate u instrumente izvršne vlasti, dok se politička kontrola nad radnicima prikriva formalnom, ali sadržajno ispraznom, formom socijalnog dijaloga. Stoga je nužno pristupiti izmjenama Zakona o reprezentativnosti na način da se osigura stvarna i funkcionalna reprezentativnost - poručuju iz SPPH.