O ZABRANITELJU KULTURNJAKA

Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 1 min
1
Benkovac: Prosvjed branitelja protiv festivala Nosi se | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Pripadnik Ajkula na Facebook rekao je da Nediljko Genda, koji je otjerao kulturnjake iz Benkovca, nije bio branitelj ni dio te postrojbe. O svemu smo pričali s Pericom Prpićem, predsjednikom Ajkula

Nakon što je Zoran Marijanović, jedan od pripadnika Ajkula, specijalne jedinice policije PU Primorsko-goranske, javno prozvao Nediljka Gendu, vođu braniteljskih prosvjeda protiv festivala u Benkovcu, tvrdeći da se lažno predstavlja kao pripadnik njegove postrojbe, 24sata kontaktirao je predsjednika Udruge Specijalne policije iz Domovinskog rata "Ajkula" Pericu Prpića.

Podsjećamo, organizatori festivala su prvo objavili da Gendina kći pjeva pjesme Svetlane Ražnatović Cece, udovice notornog ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, koji je klao po Hrvatskoj.

Potom je MUP objavio da je ona izbačena iz policijske škole jer je na ploči za obavijesti crtala ustaško znakovlje i kolegici muslimanske vjeroispovijesti puštala Thompsona, a onda se javio Marijanović koji tvrdi da Genda rata nije vidio osim možda u Cinestaru.

Pričali smo s predsjednikom legendarne postrojbe Ajkula koji nam je rekao kako je Nediljko Genda bio član Ajkula i da je kao policajac specijalac bio dio pričuvnog korpusa.

- Došlo je do šuma u komunikaciji. Nered je nastao. Čuo sam se s mnogima i rekao da smirimo tenzije. Kroz našu postrojbu prošlo je više od 700 ljudi i teško je da svi sve mogu znati. Ono što mogu reći jest da smo imali trojicu Gendi, dva brata Dragana i Tomislava i treći je bio Nediljko. Dakle, Nediljko Genda bio je dio Ajkula i branitelj - rekao nam je predsjednik Ajkula i dodao:

- Teško je zaista poznavati sve ljude u jednoj postrojbi pa tako ni Marjanović nije znao, pisao je što misli - rekao je Perica Prpić te dodao da u petak Ajkule obilježavaju obljetnicu pogibije ratnog zapovjednika Specijalne jedince Ajluka Rijeka, Marina Jakominića, te će zajedno s pripadnicima Armade otkriti mural njemu u čast. 

