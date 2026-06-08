'Pregledajte svih 70.000 slučajeva. Malena ubijena Lyhanne ne smije se ponoviti'

Francuski ministar pravosuđa Gérald Darmanin naredio je reviziju svih pritužbi koje uključuju djecu žrtve seksualnog nasilja u Francuskoj nakon smrti 11-godišnje djevojčice koju je navodno ubio muškarac koji je prethodno bio optužen za silovanje i seksualni napad na drugu djecu, ali nikada nije osuđen piše RFI.

Darmanin je naredio tužiteljima da do 14. srpnja „pregledaju sve” neriješene pritužbe koje uključuju djecu. To obuhvaća oko 70.000 slučajeva u Francuskoj.

U nedjelju je za televiziju LCI izjavio da je „bijesan” zbog propusta u načinu na koji se pravosudni sustav odnosio prema glavnom osumnjičeniku za smrt 11-godišnje Lyhanne.

Muškarac, identificiran kao Jerome B., otac jednog od Lyhanninih školskih kolega i posljednja osoba koja je viđena s njom, bio je predmet višestrukih optužbi za seksualni napad, uključujući četiri pritužbe za navodno silovanje maloljetnika – od kojih nijedna nije u potpunosti istražena.

„Neću ići na godišnji odmor”, rekao sam Darmanin, kao ni bilo koji viši magistrat sve dok se osobno ne sastane sa svakim javnim tužiteljem kako bi procijenio situaciju.

U neuobičajenom potezu za ministra pravosuđa, Darmanin se u petak ispričao Lyhanninoj obitelji u ime pravosudnog sustava, priznavši propuste u postupanju po pritužbama.

Ovaj je slučaj izazvao široko ogorčenje u Francuskoj zbog propusta u zaštiti djece. Francuski predsjednik Emmanuel Macron prošlog je tjedna osudio ono što je opisao kao „neprihvatljive” propuste u pravosudnom sustavu.

Nekoliko feminističkih organizacija i udruga za zaštitu djece pozvalo je na prosvjede u ponedjeljak navečer ispred Ministarstva pravosuđa i sudova diljem zemlje.

U nedjelju je 6000 ljudi sudjelovalo u hodu u djevojčičinu rodnom gradu Fleuranceu, 80 kilometara udaljenom od Toulousea.

Tužitelji i magistrati reagirali su oprezno, upozoravajući da se od pravosuđa ne pravi žrtveno jarac za šire institucionalne propuste.

Očekuje se da će pitanje resursa i osoblja biti tema rasprava u ponedjeljak. Iako se proračun ministarstva pravosuđa povećao posljednjih godina, velik dio tog novca odlazi na zatvore, prema riječima Frederica Chevalliera, predsjednika Nacionalne konferencije javnih tužitelja.

Ukazao je na strukturne probleme u brzini kojom se rješavaju slučajevi, uključujući činjenicu da Francuska ima oko tri tužitelja na 100.000 stanovnika, u usporedbi s europskim prosjekom od 12,2.