Kuja je bila neuhranjena te izuzetno lošeg tlačnog prekrivača. Bila je uznemirena i samo je tražila mjesto kamo da pobjegne, kazala je na sudu Tajana Obradović, veterinarka koja je pregledala pse oduzete Ivoru I. (45).

Riječ je o ženki i mužjaku rodezijskog goniča, koje je, sumnja se, Ivor seksualno zlostavljao te im uskraćivao hranu i vodu. Pojasnila je kako ona nije davala nalaz i mišljenje jer nije sudski vještak, tek je obavila pregled pasa jer je njezina kolegica bila spriječena, a situacija je zahtijevala hitno postupanje.

- Kuja nije željela nikakve kontakte s ljudima. Ja sam joj prišla kako je uobičajeno u veterinarskoj struci otvorenim dlanom koji znači predaju, a ona se samo zaletjela da vidi ima li hrane na dlanu i, kad je vidjela da nema, brzo se povukla. Na silu smo je morali staviti na stol, a kad smo joj stavili ruku na leđa počela je jako sliniti, što je kod pasa znak stresa i straha. Koža joj je bila suha, na području prsa koža je visila nekih deset centimetara što je znak jako duge dehidracije - kazala je liječnica veterinarske medicine.

Pregled vagine i rektuma upućivali su na zaključak da je došlo do stalnih i dugotrajnih naprezanja u tim dijelovima tijela, koji je doveo do rastezanja ligamenata i stvaranja prekobrojnih nabora sluznice.

- Utvrđeno je da je životinja dugo trošila kortikosteroide kako bi se smirio problem s kožom jer nisu mogli pronaći uzrok, a koliko mi je poznato, kod optuženog je pronađen lijek, koji mu nije izdao nadležni liječnik veterine, što znači da je do njega morao doći ilegalnim putem. U spisu je postojao podatak da je kuja liječena zbog alergija šest godina ranije - rekla je Tajana Obradović. Imala je zadatak i usporediti fotografije, koje su dostavljene na vještačenje, te je po određenim detaljima utvrdila da je riječ upravo o psima koji su Ivoru oduzeti.

Naime, policija je u rujnu 2015. u Ivorovu stanu pronašla 111 CD-ova i DVD-ova sa fotografijama i snimkama općenja s psima.

Na ročištu u četvrtak svjedočio je i Ivorov poznanik Tomislav T. On je ispričao da ga je upoznao na izložbi pasa nakon što mu je Ivor prišao i raspitivao se o štencima rodezijskog goniča.

- Kako mi tada nismo imali leglo uputio sam ga na jednu poznanicu iz Austrije od koje je 2004. ili 2005. kupio mužjaka rodezijskog goniča po imenu Quadi. S njim je išao na izložbe te sam ga tamo viđao, a bio je aktivan i u rodezijskom klubu. Negdje 2008. ili 2009. nabavio je ženku iste pasmine po imenu Kima. Dobio ju je kao naknadu za parenje Quadija, on joj je bio otac. Nakon što je Quadi uginuo zbog tumora na vratnoj kralježnici ja sam mu ponudio psa, koji je pripadao mom prijatelju, koji je preminuo. Zvao se Irungu Ayaba. U vrijeme dok smo se znali družiti i dok sam viđao njegove pse nisam primijetio ništa neobično. Djelovali su mi Psihički dobro, a za Kimu sam znao da ima problema s alergijama i da je zato mršavija te ima problema s dlakom, no nije bila neuhranjena - rekao je Tomislav.

Na pitanje sutkinje otkrio je da se tijekom 2020. i 2021. čuo s Ivorom, koji je u bijegu te je za njim na snazi Europski uhidbeni nalog.

- Svaki put je on zvao mene. Tijekom 2020. je zvao nakon što je neki tekst izašao u novinama pa ga je zanimalo koji su sve mediji to objavili. Tijekom ove godine zvao je da me pita kako sam. Mene je jako iznenadilo kad sam saznao za što ga se tereti. Poznavajući ga i znajući te pse nisam mogao vjerovati da bi on to mogao napraviti - ispričao je Tomislav. Rekao je i da ne zna gdje se Ivor, inače zaposlenik Europskog parlamenta, trenutno nalazi.

Na sljedećem ročištu početkom rujna sud će saslušati vještakinju Jasnu Obradović.

Nakon niza odgoda, izbjegavanja dolaska na sud te odugovlačenja postupka pravnim manevrima, suđenje Ivoru u odsutnosti započelo je ovaj tjedan. Zastara u predmetu nastupa negdje u rujnu, no kako je dokazni postupak pri kraju sasvim je dovoljno vremena za donijeti nepravomoćnu presudu kako bi krenuli teći novi rokovi.