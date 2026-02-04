Obavijesti

Nema novog sastanka

Pregovori zapeli! Nema dogovora o plaćama za 2026., sindikati idu na izjašnjavanje

Piše HINA,
Zagreb: 8. sastanak pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske i pregovaračkog odbora sindikata javnih službi | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

S obzirom da postoji nezadovoljstvo i u dijelu sindikata državnih službi oni će provesti izjašnjavanje kako bismo pokazali da se radi fijasku koji vodi smanjenju životnog standarda

Nije postignut dogovor o osnovici plaće za javne službe u 2026. nakon novog pregovaračkog sastanka sa reprezentativnim sindikatima javnih službi izvijestio je u srijedu predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić te dodao da će Vladinu konačnu ponudu dati na izjašnjavanje članstvu.

Tako ćemo izbjeći bilo kakve dvojbe da je odbijanje Vladine  ponude stvar 11 čelnika sindikata javnih službi i Vlada će imati priliku vidjeti što o njezinoj ponudi misli gotovo 190.000 radnika u javnim službama, istaknuo je Stipić u izjavi za novinare.

S obzirom da postoji nezadovoljstvo i u dijelu sindikata državnih službi oni će provesti izjašnjavanje kako bismo pokazali da se radi fijasku koji vodi smanjenju životnog standarda zaposlenih u državnim i javnim službama.  

Vlada nam je dala do znanja kako nema mogućnosti za povećanje konačne ponude i da nema ugovaranja novog materijalnog prava naknade za prehranu u 2026., rekao je i dodao da neće biti  novog pregovaračkog sastanka te da je dobro da se s time završilo.

Vjerovali smo da će to dodatno pravo biti ugovoreno te da će se jedino pregovarati o iznosu i početku njegove primjene, rekao je Stipić te dodao da je Vlada taj novac preusmjerila prema osnovici.

Na taj način odgovornost prebacuju na sindikate da su osnovicu pretpostavili naknadi za prehranu. Time su pokazali socijalnu neosjetljivost jer naknada za prehranu puno više znači primjerice čistačici i domaru nego nekome s puno višim koeficijentom, pojasnio je Stipić.

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike  Marin Piletić podsjetio je da se osnovica sa 1004 eura u konačnici povećava na 1035 eura  u tri slijeda - 1. travnja, 1. kolovoza i 1. prosinca te da su sa sindikatima državnih službi ugovorili veći iznos terenskog dodatka i udvostručenje naknade za rođenje djeteta.

Podsjetio je kako su sindikati tražili povećanje osnovice za 12 posto te da su je i povećali u skladu s mogućnostima, jer zaista više nema financijskog prostora za povećanje ponude. 

Ustvrdio je da su sindikati javnih službi odbili Vladinu ponudu naknade za prehranu i o tome će se ponovno pregovarati ove i budućih godina, rekao je Piletić napomenuvši da će se pregovarati i o granskim kolektivnim ugovorima. 

U mandatu ove vlade povećane su plaće u državnom i javnom sektoru za nešto više od 116 posto i ne stoji Stipićeva tvrdnja da Vlada šalje poruku umanjenja vrijednosti plaće za državne i javne službenike, a pogotovo kada se uzmu u obzir povećani regres i božićnica te novo pravo uskrsnica, naglasio je Piletić.

Reformom sustava plaća, koju nije provela ni jedna dosadašnja vlada  povećani su koeficijenti te su samo  njome u 2024. povećane plaće u prosjeku za 30 posto. Želimo i dalje pratiti rast plaća sukladno mogućnostima, makroekonomskim kretanjima i planiranom proračunskom deficitu i žao mi je što dio sindikata to ne prihvaća, dodao je Piletić.

