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Preminuo pješak na kojeg je u Polju Krapinskom naletio auto

Piše HINA,
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Preminuo pješak na kojeg je u Polju Krapinskom naletio auto
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Na mjesto nesreće odmah su upućene policija i hitna medicinska pomoć. Ozlijeđenom pješaku pružena je liječnička pomoć, no unatoč naporima liječnika, zbog težine zadobivenih ozljeda preminuo je

Pješak koji je u subotu navečer stradao u prometnoj nesreći u Polju Krapinskom kod Krapine preminuo je od zadobivenih ozljeda, potvrđeno je u nedjelju Hini iz Policijske uprave krapinsko-zagorske.

Prometna nesreća dogodila se u subotu oko 21:41, kada je osobni automobil naletio na pješaka.

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Na mjesto događaja odmah su upućene policija i hitna medicinska pomoć. Ozlijeđenom pješaku pružena je liječnička pomoć, no unatoč naporima liječnika, zbog težine zadobivenih ozljeda preminuo je.

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Policija je na mjestu događaja obavila očevid radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće, a u tijeku je i kriminalističko istraživanje.

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