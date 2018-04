Prijeti mu zatvor: Provocirao je obitelj ubijene, poletjele šake...

Vice Palić (24), mladić kojeg je nakon nepravomoćne presude Davidu Komšiću nedaleko od suda napao stric ubijene Kristine Krupljan, policija je prijavila za remećenje javnog reda i mira, odnosno za naročito drsko ponašanje.

Prekršajnim zakonom za to je propisana kazna od 50 do 350 njemačkih maraka (nije greška, u zakonu su navedene marke) ili do 30 dana zatvora.

Palić je, neslužbeno doznajemo, u ponedjeljak bio na sudu zbog nasilja u obitelji, odnosno tučnjave s ocem Nikolom. Iz zgrade na Zrinjevcu izašao je oko 11.30 sati, a nakon objave nepravomoćne presude s prijateljem se na biciklima vozio oko suda. U trenutku dok je Vesna Krupljan, majka brutalno ubijene Kristine Krupljan, komentirala nepravomoćnu presudu sa strane je dobacivao "trebali ste o tome ranije govoriti".

U jednom trenutku otac ubijene djevojke Dalibor Krupljan i njegov brat potrčali su za njim. Dostigli su ga kod zgrade Ministarstva vanjskih poslova gdje je stric ubijene izgubio živce i nasrnuo na mladića te su poletjele šake.

Komšićevi prijatelji?

Sukob je prekinuo policajac koji je uspio uzeti Palićeve dokumente, ali mladići su uspjeli pobjeći na biciklima. Nije poznato jesu li prijatelji s Komšićem ili su se s njim možda upoznali u pritvoru.

Tučnjava na javnom mjestu: I stricu prijeti slična kazna

I stric ubijene djevojke također je prekršajno prijavljen zbog svađe i tučnjave na javnom mjestu. Za njegov prekršaj predviđena je kazna od 50 do 200 njemačkih maraka ili kazna zatvora do 30 dana.

Podsjetimo, David Komšić (20) je u ponedjeljak nepravomoćno proglašen krivim za teško ubojstvo trudne Kristine Krupljan (18). Osudili su ga na 30 godina zatvora. On je u veljači 2017. godine 88 puta izbo Kristinu u autu ispred njezine zgrade u Zagrebu.