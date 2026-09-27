U Zagrebu danas zatvorena jedna od najprometnijih cesta. Promijenili i ZET-ov vozni red

U Zagrebu če u nedjelju zbog CRO Racea i Red Bull Showruna biti na snazi brojne prometne izmjene. Zatvarat će se dijelovi važnih gradskih prometnica. Promjene će zahvatiti i tramvajski te autobusni promet. Zbog Red Bull Showruna Ulica grada Vukovara od Ulice Hrvatske bratske zajednice do Ulice Ivana Lučića potpuno je zatvorena za promet od ponoći do kraja dana. Moguće su i dodatne izmjene, ovisno o sigurnosnoj procjeni policije.

Zbog završnice međunarodne biciklističke utrke CRO Race od 13:30 do 16:30 zatvara se promet na trasi od ulaska iz smjera Svetog Ivana Zeline u Popovec, preko Varaždinske ceste, Glavne i Sesvetske ulice do čvora Sesvetski Kraljevec.

Trasa se potom nastavlja Slavonskom avenijom od čvora Ivanja Reka do bivše zgrade Vjesnika, Zagrebačkom avenijom do Ulice Hrvatskog Sokola te Ulicom Hrvatskog Sokola do Aleje Matije Ljubeka.

Od 13 do 16:45 za sva motorna vozila bit će zatvorena cijela Aleja Matije Ljubeka.

Zbog CRO Racea autobusna linija 113 Ljubljanica - Jarun od 13 do 16:45 neće prometovati oko Jarunskog jezera, nego samo do starog okretišta Jarun.

Polasci sa starog okretišta bit će u terminima predviđenima za polaske sa stajališta Hrgovići - Jezero.

Oko 14:15 očekuje se i privremeni prekid tramvajskog prometa na raskrižju Horvaćanske ceste i Ulice Hrvatskog sokola zbog prolaska biciklista. Prekid bi trebao trajati između 10 i 15 minuta, nakon čega će linije 5 i 17 nastaviti redovno prometovati.

Zbog Red Bull Showruna od 8 do 18 sati izmijenjenim ili skraćenim trasama prometovat će autobusne linije koje inače koriste terminal Glavni kolodvor.

Linije 218 i 281 vozit će do Slavonske avenije, gdje će im početno i krajnje stajalište biti Marohnićeva.

Linije 220, 221, 229, 234, 241, 242 i 268 prometovat će skraćeno do područja raskrižja Avenije Većeslava Holjevca i Slavonske avenije. Početno stajalište bit će kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice na Aveniji Većeslava Holjevca.

Stajališta kod Lisinskog, dio stajališta kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice te terminal Glavni kolodvor za te linije neće biti u funkciji.

Zbog događanja će biti obustavljen i tramvajski promet Ulicom grada Vukovara između Avenije Marina Držića i Savske ceste.

Tramvajska linija 5 prometovat će trasom Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Avenija Marina Držića - Šubićeva - Park Maksimir, dok će linija 13 voziti trasom Savski most - Savska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Savišće.

Iz Grada i ZET-a pozivaju građane da računaju na moguće gužve i dulje vrijeme putovanja te da, gdje je moguće, koriste alternativne pravce.