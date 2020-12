Jako sam sretna. Odlučili smo pomoći prijateljima u dječjem domu jer oni nemaju mamu i tatu. Želimo da su sretni, rekla je Teodora (7) iz Osnovne škole Jurja Dalmatinca u Šibeniku, koja je sa svojim prijateljima i učiteljicom Ivanom Vlaić pokrenula humanitarnu akciju.

Sve je počelo kad smo s djecom razgovarali o Danu kruha. Raspravljali smo o značaju tog dana i zašto se obilježava. Da, djeca od sedam godina su za to sposobna te su rasprave vrlo kvalitetne, rekla je učiteljica Ivana.

Akciju su, kaže učiteljica, sami pokrenuli.

- Rekli su mi da će, kad narastu, skupiti kamion pun hrane i poslati siromašnoj djeci u Afriku. No onda smo se dotakli kako ima djece i u Hrvatskoj koja nemaju što jesti niti se čime igrati. Njihova inicijativa bila je ključna da pomognemo djeci. Brzo smo se dogovorili i odlučili pomoći štićenicima iz dječjeg doma u Šibensko-kninskoj županiji jer nam je fizički najbliži - rekla je učiteljica i dodala kako nije ni slutila da će akcija pokrenuti lavinu reakcija u cijeloj Hrvatskoj.

- Odmah smo poslali e-mail Dječjem domu, bili smo jako nestrpljivi, nismo mogli dočekati. A kako je ovaj dom podružnica, zvali smo centralni dom Maestral u Splitu, koji nam se javio. U međuvremenu smo dobili popis od 38 djece. To je bilo dovoljno na mojih 12 učenika, ali kako smo poslali dva e-maila, dom nam je poslao popis od ukupno 124 djece. No nisu tražili da cijeli popis ispunimo, ali nam je bilo žao i djeca su inzistirala da svima nabavimo poklone. Kad smo došli do tog konačnog broja, malo smo se obeshrabrili jer smo se zabrinuli da nećemo uspjeti darivati sve. Odlučili smo se na taj pothvat i nema nazad. Ljudi su se u tolikoj mjeri odazvali da smo imali stvarno što djeci i odnijeti, pa mogli bismo reći i nekih ekstra stvari koje mogu poslužiti cijelom domu - rekla je učiteljica i pojasnila da je lavinu reakcija pokrenula objava na Instagramu.

- Potom sam objavila na društvenim mrežama akciju te je uslijedio tsunami. Prvo su mi se javile kolegice i prijateljice, a kako se to sve više širilo, počeli su se javljati ljudi iz cijele Hrvatske, ali i brojne firme i obrti. Odmah su nam drugi dan organizirali prijevoz i sve tehnikalije, bili smo presretni. Počeli su stizati darovi, a jedan je čak stigao iz Slovenije. Kako smo sve više pričali o toj ideji i predstavili je ravnatelju, koji je to odmah prihvatio, akcija se proširila i na cijelu školu. Ono što je trebao biti neki mali znak pažnje, čestitka i slično, sad se pretvorilo u velike pakete prepune svega. Jako smo zadovoljni odazivom, a priznajem da nismo to u ovolikoj mjeri očekivali. Ravnatelj nam je dao jednu učionicu samo za prikupljanje i pakiranje - nadodala je učiteljica.

Djeca su snimila i video snimku gdje su prikazali sve koji su sudjelovali u akciji.

- Radili smo jako puno kako bismo sve stigli pripremiti. Jako smo sretni. Skupili smo brojne igračke, slatkiše, odjeću, gaće... Sigurno ćemo nastaviti i dalje pomagati - u glas su nam rekli klinci iz 1.b. Učiteljica Ivana je ponosna na zrelost svojih učenika i poručuje kako nam svima mogu biti uzor.

- Kako su djeca s nama u produženom boravku stignemo se baviti raznim temama. Znamo razgovarati i o kompliciranijim temama, iznenadili biste se o mašti, ali i promišljanju djece. Oni su sad najiskreniji i tu je posebna čar - rekla je učiteljica i opisala dan kad su poslali darove.

- Kad je u subotu došao ‘Dan D’, djeca su mislila da će i ona ići s nama u Split. Iako bi to bila još bolja ideja da se djeca druže, epidemiološka situacija je trenutačno loša. Bili su veseli i jako nestrpljivi pa ih je objašnjavanje da oni neće s nama malo rastužilo, ali samo nakratko. Djeca su to, razumiju ona sve. Posebno je emotivno bilo kad smo stigli u dom, nekolicina djece je odmah izašla u dvorište i počela nam pomagati u nošenju. Jedan dječak je bio toliko ponesen emocijama da je nosio kutije koje su doslovno bile veće od njega. Bila su presretna, osmijeh na njihovim licima ne može se opisati, to je nešto posebno - rekla je učiteljica Ivana i dodala kako se nada da je ovo tek početak ovakvih akcija.