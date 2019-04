Prve fotografije: Ovako Notre Dame izgleda nakon požara...

Požar u katedrali Notre Dame u Parizu još nije u potpunosti ugašen no vatrogasci su uspjeli obraniti strukturu zgrade, izjavio je u ponedjeljak kasno navečer zapovjednik vatrogasne postrojbe.

"Možemo reći da je struktura Notre Dame u potpunosti riješena", izjavio je zapovjednik vatrogasne postrojbe general Jean-Claude Gallet.

U utorak nakon ponoći stigle su prve fotografije koje prikazuju štetu u unutrašnjosti katedrale. Urušili su se dijelovi svoda, a velika je šteta nastala i oko oltara.

Strašan požar zahvatio je u ponedjeljak oko 18.50 sati parišku katedralu Notre Dame te srušio toranj i krovište najposjećenijeg povijesnog spomenika Europe.

Uzrok požara zasad nije poznat, ali vatrogasci misle da bi mogao biti povezan s radovima na obnovi crkve.

