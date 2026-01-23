Obavijesti

PRERANO ZA ZAKLJUČKE

Prvi dan mirovnih pregovora bez dogovora: Sudbina Donbasa još uvijek glavna prepreka

Piše HINA,
Foto: Hamad Al Kaabi/UAE Presidential

Ukrajina i Rusija uz posredovanje SAD-a razgovarale iza zatvorenih vrata u Abu Dhabiju; Zelenski poručuje da je prerano za zaključke, pregovori se nastavljaju u subotu

Prvi dan razgovora između Ukrajine i Rusije, uz posredovanje SAD-a, završio je u petak navečer u Abu Dhabiju, nedugo nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij najavio da su daljnji pregovori zakazani za subotu.

Riječ je o prvim poznatim izravnim pregovorima između Moskve i Kijeva o američkom planu za rješenje rata, koji je od veljače 2022. prouzročio desetke tisuća mrtvih. Pregovori se odvijaju u teškim okolnostima za Ukrajinu koja je i dalje meta gotovo svakodnevnih ruskih bombardiranja, posebno energetske infrastrukture.

"Prerano je donositi zaključke o sadržaju današnjih pregovora: Vidjet ćemo kako će razgovor teći sutra i kakvi će biti rezultati", rekao je Zelenski u svojoj večernjoj video poruci emitiranoj u Kijevu.

Glavni pregovarač Ukrajine, Rustem Umerov, rekao je kasno u petak u Abu Dhabiju da je "sastanak bio posvećen uvjetima za okončanje ruskog rata". Nije iznosio detalje.

Ministar vanjskih poslova UAE-a Abdulah bin Zajed Al Nahjan nada se da će trilateralni pregovori pridonijeti "opipljivim koracima" za okončanje rata koji traje gotovo četiri godine. 

Ruski državni mediji izvijestili su da su pregovori bili potpuno zatvoreni od javnosti.

U središtu razgovora je pitanje hoće li Ukrajina pristati na ruski uvjet za prekid vatre i povući se iz dijela Donbasa koji je još uvijek pod kontrolom Kijeva.

"Pitanje Donbasa ključno je pitanje" za razgovore, rekao je Zelenskij novinarima ranije u petak, dodavši da će se o tome raspravljati u Abu Dhabiju.

Ruska državna novinska agencija TASS citirala je izvore iz pregovora koji su rekli da su razgovori uključivali i stvaranje tampon zona u slučaju prekida vatre.

Rusija zahtijeva povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa, teritorija na istoku Ukrajine koji uključuje regije Donjeck i Luhansk. Njezini zahtjevi usmjereni su prvenstveno na regiju Donjeck koju djelomično kontrolira i koja je epicentar borbi.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u petak da se teritorijalna pitanja trebaju razjasniti u skladu sa sporazumima iz Anchoragea, misleći na sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i Putina na Aljasci u kolovozu.

Međutim, Peskov je odbio precizirati što to znači - s obzirom na to da nije bilo formalnih zaključaka samita - rekavši samo: "Mislimo da to nije prikladno", prema novinskoj agenciji Interfax.

"Stav Rusije je poznat: da Ukrajina i ukrajinske oružane snage moraju napustiti regiju Donbas", rekao je.

