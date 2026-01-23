Zelenski: O pitanju teritorija u ratu s Rusijom raspravljat ćemo na trilateralnim pregovorima

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je u petak rekao da će se ključno pitanje teritorija u ratu s Rusijom raspraviti na trilateralnim pregovorima u Abu Dhabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Odgovarajući na pitanje novinara na komunikacijskoj platformi WhatsApp, dodao je da trenutno čeka američkog predsjednika Donalda Trumpa kao i specifičan datum i mjesto potpisivanja finaliziranog sporazuma o američkim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.

- Pitanje Donbasa je ključno - kazao je ukrajinski predsjednik, što se odnosi na ukrajinsku regiju koja uključuje Donjecku i Luhansku oblast.

Rusija je objavila da će održati sigurnosne pregovore sa SAD-om i Ukrajinom u Abu Dhabiju u petak, upozorivši nakon kasnonoćnog sastanka predsjednika Vladimira Putina s američkim izaslanicima da trajni mir neće biti moguć ako se ne riješe teritorijalna pitanja.

Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov novinarima je rekao da je sastanak, koji je započeo nešto prije ponoći u četvrtak i trajao gotovo četiri sata, bio koristan i iznimno iskren.

Kazao je da će ruski admiral Igor Kostjukov voditi rusku delegaciju na sastanku u Abu Dhabiju te da će izaslanik za gospodarsku suradnju Kiril Dmitrijev održati odvojeni sastanak o ekonomskim pitanjima sa Steveom Witkoffom, izaslanikom predsjednika Donalda Trumpa.

Na sastanku kasno u četvrtak ipak nije postignut velik iskorak.

- Najvažnije je što je tijekom ovog sastanka između našeg predsjednika i Amerikanaca ponovno utvrđeno da bez rješavanja teritorijalnog pitanja prema formuli dogovorenoj u Anchorageu nema nade u ostvarivanje dugoročnog sporazuma - rekao je Ušakov, referirajući se na prošlogodišnji samit Trumpa i Putina na Aljasci.

Putin je naglasio da Rusiju "iskreno zanima" diplomatsko rješenje, rekao je Ušakov.

S ruske strane na sastanku su sudjelovali Putin, Ušakov i Dmitrijev. Na američkoj strani bili su Witkoff, Jared Kushner te Josh Gruenbaum, kojeg je predsjednik Donald Trump nedavno imenovao višim savjetnikom Odbora za mir.