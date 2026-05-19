Psihijatri o teškom slučaju iz Drniša: 'U našem društvu nedostaje zrele odgovornosti'

U Hrvatskoj ima barem 10.000 ljudi Aleksićeva profila. Nema sustava koji to može progutati da bi prevenirao tragedije poput ove, konzervativna je procjena odvjetnika Ljube Pavasovića Viskovića za Tportal. Napomenuo je kako hrvatski pravni sustav nema mehanizam kojim bi ljude poput Aleksića trajno zadržao iza rešetaka ako formalno ne ispunjavaju zakonske uvjete.

Psihijatri pojašnjavaju kako je ova brojka izvučena iz postotka antisocijalnog poremećaja ličnosti u populaciji iz službenih statističkih priručnika. Ovaj poremećaj pogađa od 1 do 3 posto opće populacije. Odvjetnička procjena predstavlja "najnasilniju jezgru" unutar tog postotka koja obuhvaća isključivo najekstremnije osobe kod kojih se potpuni nedostatak empatije i hladnokrvnost spajaju s visokim rizikom od počinjenja najtežih kaznenih djela. Jedan od ključnih problema našega društva je sudstvo, odnosno čekanje na presude.

- Društvo treba biti jedna vrsta kontrolora, odnosno nadzora vlastite populacije. Mi imamo situaciju da se prebacuje krivnja među institucijama. Odgovornost je na sustavu koji je dozvolio da se Aleksića ne procesuira zbog nedozvoljenog posjedovanja i izrade oružja. Pitanje je koliko ih još nije procesuirano. Nama u društvu nedostaje zrele odgovornosti - rekao je psihijatar.

Problem je što nam zrele odgovornosti nedostaje općenito, pa i po pitanju društvenog i financijskog kriminala te nasilja. Često od problema okrećemo glavu, a sudske presude, koje bi trebale poslati brzu i jasnu poruku, čekaju se godinama.

- Kad imamo posla s ovako psihopatskim ličnostima, ključnu ulogu imaju sudske institucije, a bitnu ulogu u smislu suradnika suda imaju psihijatri i psiholozi, ali i socijalni radnici - rekao je neuropsihijatar Ivan Urlić za N1. Kod ovoga počinitelja, navodi, nastao je veliki vakuum jer se nije preventivno djelovalo, a prijavljen je za neovlašteno posjedovanje oružja, prijetio je, izazivao strah kod svih...

- Kod počinitelja ovog strašnog zločina pokazalo se da je od malih nogu imao značajnih zdravstvenih poteškoća u smislu psihičkog razvoja i sazrijevanja koje se vrlo rano negdje zaustavilo. Razvio je toliko agresivnih načina razmišljanja i ponašanja da je na kraju s tek navršenih 18 godina napravio strašan zločin. Morate imati snagu, pa čak i da zamislite da je netko 17 uboda napravio mladoj ženi koju nije ni poznavao. To je već upozorenje, vrlo ozbiljno, da je ta agresivna ličnost sposobna hladnokrvno uništiti tuđi život i da treba trajno poseban nadzor - rekao je Urlić.