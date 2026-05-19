TUGA U DRNIŠU Kolege učenici i profesori se oprostili od Luke: 'Sokole, poleti i čuvaj nas...'

Prazne ulice, spuštene zastave, tišina... Tek pokoji jecaj tuge prekine muk. Tako već danima izgleda Drniš u kojem je u subotu navečer prekinut mladi život. Maturanta Luku Milovca (19) bez ikakvog povoda ubio je pomahnitali monstrum Kristijan Aleksić (50), poznat po raznim ekscesima, ispadima, nasilju, držanju oružja i ubojstvu iz 1994. godine. Mladi Luka te kobne večeri došao mu je donijeti narudžbu. Radio je kao dostavljač hrane, kako bi zaradio džeparac. Bio je s prijateljem na toj dostavi. Aleksić je u njega, bez trunke milosti, ispalio nekoliko metaka.

Luka je u petak trebao slaviti s kolegama iz razreda i profesorima završetak srednje škole. A jučer su njegovi kolege i profesori palili svijeće i ostavljali cvijeće za njega. Okupili su se i u Srednjoj školi Ivana Meštrovića na komemoraciji. Ta srednja škola jučer je bila najtužnije mjesto u cijeloj Hrvatskoj. Komemoracija je trajala oko pola sata. Učenici i profesori govorili su kratko, ali s puno emocija, kažu nam mještani. Zadnji govor o Luki imao je njegov školski prijatelj. Potom su se svi učenici upisali u knjigu žalovanja.

Mediji iz pijeteta nisu ulazili u školu. No ispred škole se medijima tužnim riječima obratila razrednica Ivana Grabić Marin čvrsto u rukama stežući majicu koju su joj darovali maturanti i kakvu je trebao nositi i tragično preminuli Luka.

- Radovala sam se petku jer su mi prošli tjedan poslali razredničku majicu i s nestrpljenjem smo čekali upravo ono što čeka svaki nastavnik, svaki maturant i svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi put. Došao je taj vikend, došao je ovaj utorak, ali petka nema. Maloprije sam bila dolje u kabinetu i gledam one zviždaljke, sve one rekvizite koje su trebali koristiti upravo ovdje, ispred ove škole, proveseliti se i otići svojim putem kao i svi mi odrasli. Netko je to naprasito prekinuo - rekla je razrednica, inače profesorica fizike, tužno se okrećući prema školi ispred koje su sad zapaljene stotine svijeća, umjesto tinejdžerskih osmijeha i zezancija.

Puna tuge govorila je i o Luki.

- Luka je bio fantastičan i odličan učenik. Sigurna sam da bi gradio bolju Hrvatsku. Možda će sad graditi nešto bolje negdje gore. Više želim vjerovati u to - dodala je razrednica.

Njezin razred je, ističe, shrvan:

- Još gore plaču, dižemo ih energetski šećerom i vodom. Morat ćemo zvati Hitnu. Svatko to različito podnosi, neki su euforični, netko traži društvo, ali nekolicina učenika je introvertirana, odbija hranu i piće. Dvojica su odbila doći jer to psihički nisu mogli, ali sam ih animirala da dođu, da budemo svi zajedno. Svatko se nosi kako zna i umije. Oni nisu emocionalno sazreli, ne mogu reagirati kao mi.

Ova škola je već dvaput nasilno izgubila učenike maturante. Prvo Antoniju Bilić, a sad i Luku Milovca. Profesorica je stoga odlučila poslati poruku.

- Poručujem svima nama odraslima da našoj djeci učinimo bolji i sigurniji život jer je to naša obaveza. Ja sam nastavnik i nastavit ću se baviti odgojem i obrazovanjem naše djece, ali moram biti iskrena. U nastavi sam više od 30 godina i moj Drniš pamti ružne priče. Sahranjujem već trećeg učenika. Svaki put bio je maturant i svaki put pred kraj drugog polugodišta. Neću reći da ne mogu više, moram zbog njih, ali nekoga tamo molim da se ovo više nikad ne dogodi. Dvoje ih je stradalo od onih koji nose ljudsko tijelo, ali u njima ljudske duše i empatije nema. Pozivam sve, sebe prvu, da budem savjesniji nastavnik i odgojitelj, vas novinare da svoj posao obavljate profesionalno i sve institucijama, da ona plava kuverta više nikad nikome ne bude potreba. Živi skromno i dostojanstveno gradi svoj život. To je ono što učim svoje učenike, učila sam i njega i znala sam da bi bio takav građanin. Sad mogu samo reći: 'Sokole moj, poleti visoko i čuvaj nas sve odozgo, laka ti bila hrvatska zemlja' - zaključila je tužna razrednica.

Malo je riječi koje Drnišani više imaju reći nakon krvavog vikenda. U srijedu u školu dolaze psiholozi, pružat će i grupnu i individualnu pomoć učenicima i profesorima koji su doživjeli traumu. No iako se znalo kako u gradiću živi opasan čovjek koji je bio zaluđen oružjem, koje mu je policija i našla prije tri godine, a nadležni sud propustio sankcionirati bržim radom na predmetu, Drnišanima je posebno teško jer misle da se ovakav ishod mogao izbjeći.

- Nažalost, ovo je treći dan da se susrećemo s tragedijom. Dan žalosti je u našem gradu i jako smo svi tužni. Teško je u ovom trenutku reći, ali iz svega vidimo da je zakazao pravosudni dio, žao nam je da je Luka platio ovu cijenu. Želimo odgovore što prije, zašto nije predmet iz 2023. riješen, a da smo našega Luku, učenika, sportaša i sugrađanina, izgubili - rekao je drhtećim glasom ravnatelj škole Hrvoje Pekas.

Svi događaji i zabave su u Drnišu odgođeni do kraja svibnja. Smijeh je zamro na kamenim ulicama, a Zadar, Šibenik i Zagreb pokazali su potporu paleći bijele svijeće za maturanta koji nije imao prilike krenuti u samostalan životi jer mu je tu šansu uzeo sugrađanin više nego dvostruko stariji od njega. Ubojica koji je 2015. izašao iz zatvora u kojem je bio zbog ubojstva i raznih drugih incidenata u zatvoru. Čak 11 godina živio je na ekonomskom i socijalnom rubu. Nakon ispitivanja u policiji jučer je prepraćen na sud u Šibeniku.

- Zbog sumnje da je počinio kaznena djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, osumnjičeni 50-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom županijskom državnom odvjetništvu - objavila je Policijska uprava šibensko-kninska.

Za ovo zlodjelo zakon propisuje drakonske kazne, no slaba je to utjeha za obitelj koja je izgubila sina koji se sasvim slučajno našao na putu pomahnitalog ubojice i koji ga je s nekoliko metaka dočekao na terasi. Svi su za mladića koji je bio vrsni košarkaš, čiji je tim bio pobjednik županijske lige, imali samo riječi hvale.

- Predivan dečko, cijeli se razred s njim ponosio, moja djecu su dobra, ali on je jednostavno bio bolji, vrijedan i pametan, pomogao je svima, imao je planove za fakultet u Splitu, bavio se informatikom i bio jako dobar u njoj, radio je sitne poslove za džeparac i uvijek bio nasmijan, pozitivan. Ostavio je veliki trag i kao učenik i kao sportaš - rekao nam je jedan od mještana ovog malenoga grada u kojem praktički svi znaju sve.

Ista zajednica imala je problema s ubojicom, kojega redom opisuju kao problematičnog čovjeka kojega je sistem propustio provjeriti barem s vremena na vrijeme. Upozoravali su na njega, ističu, ali malo tko je reagirao. Njihovi činovi paljenja svijeća, suze i tužna komemoracija u školi žele da bude poruka cijelom društvu. Neka to bude posljednji slučaj u kojem je zbog lošeg sustava i nasilnika naprasno prekinut mladi život.