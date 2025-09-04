Puhovski: Novi hladni rat bez ideologije će Zapadu doći glave!

Politički analitičar Žarko Puhovski za HRT komentirao je vojnu paradu u Pekingu, okupljanje novog istočnog bloka te stanje demokracije na Zapadu.

- Nisam stručnjak za vojna pitanja, ali jedna stvar je jasna - parade ne znače puno. Sjetite se JNA, ima nas dosta koji se sjećamo kako je to moćno izgledalo kada su marširali po ulicama - pa se raspala. Sjetite se sovjetske vojske koja se jako brzo raspala pa su se trebali oporavljati 15-ak godina da bi bili koliko-toliko sposobni, a još uvijek su zapeli u Ukrajini puno duže nego što su to zapadni stručnjaci očekivali - rekao je.

- Ne vjerujem da su mimohodi važni, ono što je važno je kako je Xi Jinping okupio zemlje koje predstavljaju tri milijarde ljudi. To su Kina, Indija, Rusija te čitav niz drugih, demokratskih i nedemokratskih. Pokazalo se da će Zapadu, što god to značilo, glave doći ideja novog Hladnog rata bez ideologije. Stari hladni rat je bio između kapitalizma i socijalizma, a danas je potpuno jasno da je Rusija mnogo više kapitalistička zemlja nego Švedska. Više nemamo jasnih stavova. Ne čini mi se da je ruski predsjednik izabran manje demokratski nego američki, jer barem u Rusiji svi imaju pravo glasa. U SAD-u se to još uvijek događa po feudalnom sustavu (op. a. elektorski koledž, delegati) - kazao je.

- Imamo bipolarni sustav, situaciju u kojoj se SAD-u neke stvari mogu predstaviti kao problem, ali najveći problem SAD-a će biti što je izgubio savezništvo Europe. Donald Trump je svojim ponašanjem, a to je Xi dobro rekao: "bully". On se jedan dan probudi i uvodi carine. Iako moram reći da je, prvi put otkad ga znam javno, doista dobro reagirao na skup u Šangaju komentarima o kovanju zavjere - nastavio je.

- Kina je u mnogočemu nezaustavljiva i da citiram jedan žalostan vic iz vremena borbe Njemačke protiv crvenih brigada, jedan stari ugledni ljevičar je rekao, "država je u roku od tri mjeseca uništila crvene brigade", a pokazalo se da je u tom pogledu državna inicijativa jača od privatne. Kina je pokazala da je komunistička državna inicijativa za kapitalizam - uspješnija od privatne inicijative - dodao je.

'Svi koji šute za Netanyahua, a galame na Putina, su sumnjivi'

Puhovski je objasnio i zašto u dijelu zapadnog svijeta autokratski lideri postaju sve popularniji i poželjniji.

- Postoji osjećaj da oni koji vladaju čvrstom rukom - mogu biti efikasniji. To je stara priča, 1932. godine veliki američki pisac piše reportaže iz Italije gdje prva rečenica ide: "vlakovi u Italiji danas stižu na vrijeme". I onda idemo na Mussolinija, on je to napravio. Ljudi govore: "kakav bio, Putin je uveo red". Desnica, koja je uvijek bila autoritarna, danas voli Vladimira Putina i Benjamina Netanyahua. Netanyahu može, ako se čitav svijet postavi na glavu, u Gazi provesti što hoće. Putin donekle sluša Trumpa, ali može bombardirati Kijev i Lavov kada želi - pojasnio je.

- To je ta cinična pozicija koja počinje puno ranije. Svi koji su šutjeli kada je George W. Bush počeo napad na Irak, a sada kažu da Putin narušava međunarodni poredak. Svi koji šute za Netanyahua, a galame na Putina, su sumnjivi. Zato imate Sloveniju, Finsku i Francusku koje će reći: "oprostite, to ne ide - naglasio je.

Govoreći o usponu desnice u Europi, Puhovski je zaključio da i demokracije mogu izglasati nedemokratski poredak.

- Imamo staru tradiciju, ključnog kriznog pitanja: može li se demokratskim sredstvima izabrati nedemokratski poredak? Odgovor je "da". U demokraciji nema nikakvih ograničenja. Demokracija je korektno ustanovljenje većine. Kakva je ta većina, to možemo sanjati. Imamo situaciju da je AfD svaki mjesec najveća stranka. Imaju podršku relativne većine. Još uvijek postoji sanitarni kordon (op. a. cordon sanitaire, odbijanje koaliranja s ekstremnim strankama), ali pitanje je koliko će to trajati - rekao je.

'Uspije li se zaustaviti rat u Ukrajini, onda je istočni blok u naletu i velikoj prednosti'

- Giorgia Meloni je u ovom trenutku prva osoba Europske unije. Kontrolira svoju zemlju, ima dobre kontakte s Donaldom Trumpom i pet dana u tjednu vodi europski liberalni program, a dva dana u tjednu po malim gradovima drži profašističke govore - nastavio je.

- Onda dođe netko u Hrvatskoj i žali se Europskoj uniji na to što netko viče "za dom spremni", kao da bi se EU danas time skandalizirala. Ne bi se skandalizirala. Danas ima najjaču osobu koja ima simpatije za te stvari - dodao je.

Puhovski pretpostavlja kako će se ishod borbe između istoka i zapada prelomiti preko ishoda rata u Ukrajini.

- Paradoksalan odgovor glasi ovako: uspije li se zaustaviti rat u Ukrajini, onda je istočni blok u naletu i velikoj prednosti. Ako ste vi pristali na aneksiju teritorija i podijelili odgovornost s nama, kao što je to Volodimir Zelenski već napravio, onda to dovodi do trijumfa istoka, rekao je.

- Nakon toga se raspada zapadno savezništvo. Ispada da je Europska unija gurala Ukrajinu u rat, a veliki dečki su se dogovorili da nema više mjesta za rat. Daju se stotine milijardi dolara za oružje, a potrebe za oružjem više nema. Rusija ne može osvojiti Ukrajinu, a vi tvrdite da predstavlja opasnost. To su sve fantazije koje dovode do jakog slabljenja Unije - dodao je Puhovski.