Puljak: 'Ovi zakoni služe samo investitorima, donose kaos i ostavit će trajne posljedice'

Marijana Puljak (Centar) pozvala je u četvrtak da se iz saborske procedure povuče paket građevinsko-prostornih zakona ustvrdivši da služe investitorima, ostavljaju nered, slabe demokraciju i jačaju kaos te će ostaviti trajne posljedice na prostor.

"Ovo nisu zakoni koji popravljaju stambenu krizu, koji uređuju prostor i služe građanima. Ovo su zakoni koji služe investitorima, ostavljaju nered, koji slabe demokraciju, a jačaju kaos te će ostaviti trajne posljedice", rekla je Puljak tijekom saborskih slobodnih govora u ime Kluba Centra i Nezavisne platforme Sjevera.

Vlada je u drugo saborsko čitanje uputila paket triju zakona - o gradnji, o prostornom uređenju te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu. Puljak je podsjetila da su na te zakone u savjetovanju pristiglo više od 3000 primjedbi, odbila ih je cijela struka te nazvala opasnima, a na njih je reagirala čak i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU).

Navela je i da je HAZU Vladi poručio kako ti zakoni predstavljaju rizik za prostornu stabilnost i identitet Hrvatske te dugoročno upravljanje teritorijem. "Ako se oglasila institucija koja se oglašava jednom u desetljeću i koja nikad ovako snažno ne komentira konkretne zakone, onda je to znak da smo prešli 'crvenu liniju'", poručila je.

Upozoravajući na to što predloženi zakoni znače za građane, Puljak je rekla kako znače mogućnost da se iza njihove škole pojavi zgrada od 12 katova, da se park pretvori u stambeni blok, da se stanovi grade pored tvornica i sl. Drži kako to nije reforma, nego destrukcija.

Dragić (SDP): Starost u Hrvatskoj nažalost postaje vrijeme siromaštva

SDP-ova Irena Dragić je, govoreći o predloženom državnom proračunu za 2026., upozorila da on nije socijalan i ne brine o ranjivim skupinama. Navela je da u našoj zemlji živi više od 900.000 ljudi starijih od 65 godina te više od 1,2 milijuna umirovljenika.

"Proračun bi trebao biti njihov štit, njihova sigurnost i garancija njihova dostojanstva. Umjesto toga imamo proračun koji zatvara oči pred njihovom svakodnevicom", poručila je.

Upozorila je da se na domove za starije čeka od 7 do 15 godina a cijene ponovno rastu od 30 do 60 posto. Pri tome, privatni domovi za starije su već odavno luksuz, a i državni postaju nedostupni. Dragić je kazala i da mirovine iznose tek 40 posto prosječne plaće, a troškovi života su sve veći.

Podsjetila je i da je SDP stoga na predloženi državni proračun predložio dva konkretna amandmana koja bi im mogla pomoći - subvencije za smještaj u domovima te olakšanje dopunskog zdravstvenog osiguranja. No, vlada ih je odbila.

"Odbila je starijim sugrađanima dati ono što zaslužuju. Odbila je onima koji su radili i stvarali ovu državu olakšati život. Starost u Hrvatskoj nažalost postaje vrijeme siromaštva", ustvrdila je.