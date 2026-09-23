Pusić: Kao da je pričao na svom MAGA skupu, a Trump TV je vrhunac neronovskog sindroma

Bivša hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić gostovala je u RTL Direktu, gdje je komentirala odnos američkog predsjednika Donalda Trumpa prema medijima, njegovu novu televiziju Trump TV te govor koji je održao pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda.

Trump je u govoru pred UN-om zaprijetio Iranu novim napadima i poručio da će ga, ako ne bude dogovora, "goniti u pakao". Govorio je i o velikoj američkoj vojnoj prisutnosti na Grenlandu, želji da se što prije završi rat u Ukrajini, a države je pozvao i da napuste Međunarodni kazneni sud u Haagu.

Kubu je nazvao propalom državom i poručio da tamo uskoro stiže sloboda, nakon čega je kubanska delegacija napustila dvoranu. Govorio je i o umjetnoj inteligenciji, za koju želi da se ubuduće naziva "super inteligencija", tvrdeći da je SAD u tom području bolji od Kine.

'On ima opsesiju s medijima'

Pusić se najprije osvrnula na Trumpovu odluku da CNN-u i Politicu zabrani pristup Bijeloj kući.

"Više ništa ne čudi što dolazi od Trumpa. On ima opsesiju s medijima i forsiranjem onoga što je njegova nekadašnja glasnogovornica nazvala alternativnim istinama", rekla je Pusić.

Kazala je kako Trump ne voli kada se izvještava o stvarima koje ne želi čuti ili kada mu novinari postavljaju pitanja o temama koje ne želi prihvatiti kao činjenice.

Kao primjer je navela pitanje novinarke CNN-a o cijenama benzina u SAD-u.

"On se užasno razljutio i tvrdio da nisu porasle, iako je to vrlo lako provjerljivo i činjenice zaista pokazuju da jesu", rekla je.

Pusić smatra da se takav odnos prema medijima tijekom Trumpova boravka na vlasti pogoršao.

"Okružen je ljudima koji mu samo ugađaju, koji mu idu niz dlaku i koji se boje da će ih na neki način izbaciti iz svoje orbite jer će onda postati ono što su i prije bili – puno, puno manje od onoga što su sada", rekla je.

'Trump TV je vrhunac neronovskog sindroma'

Komentirala je i Trump TV, televizijski kanal koji je u cijelosti posvećen američkom predsjedniku.

"Da, on sam tamo nastupa. Mislim da to jedini i gleda, možda još nekolicina ljudi oko njega", rekla je Pusić.

Pokretanje takve televizije opisala je kao "vrhunac tog neronovskog sindroma - da svijet postoji zbog mene".

"Više televizija nije nešto što postoji da informira ljude ili da ih na neki način angažira, odnosno da se obraća javnosti. Na kraju postoji samo da Donald Trump može gledati samog sebe. Jer Trump TV sigurno nitko ne gleda", rekla je.

'Govorio je kao na MAGA skupu u Kentuckyju'

Pusić je zatim komentirala Trumpov govor pred Općom skupštinom UN-a.

"Da je Amerika najbolja u umjetnoj inteligenciji, to je istina. Katkad mu promakne i neka istina", rekla je.

No, ono što ju je najviše dojmilo bio je način na koji je Trump govorio pred predstavnicima 193 države.

"Govorio je apsolutno isto kao na svom MAGA skupu u Kentuckyju", rekla je Pusić.

Njegov govor opisala je kao "svojevrsni roman toka svijesti".

"Bio je to svojevrstan roman toka svijesti - malo o migraciji, malo o propasti europskih kultura. To je jedna od njegovih opsesija. Malo o tome kako će pregovarati s Iranom, ali će ga možda i sasvim uništiti. Malo o tome kako su otvorene granice nešto najgore što postoji", rekla je.

U tom je kontekstu spomenula i Europu i Schengen, koji je nazvala "jednom od najdragocjenijih stvari koje smo izmislili u Europi".

'To nije auditorij koji to zanima'

Pusić je istaknula kako je legitimno da američki predsjednik provodi politike za koje smatra da su najbolje za SAD, ali da govor pred Općom skupštinom UN-a ima sasvim drugačiju publiku.

"Govorio je, dakle, jedan roman toka svijesti unutar kojeg su se isprekidano pojavljivale njegove tvrdnje da će provesti neke politike ili da provodi politike koje će biti apsolutno najbolje za Ameriku i ići apsolutno u korist Amerike", rekla je.

"Legitimno je da on to radi i da to misli. Ali to nije auditorij koji to zanima. Ovo je Opća skupština Ujedinjenih naroda", dodala je.

Prema njezinim riječima, predstavnike drugih država puno više zanima kako će se potezi SAD-a odraziti na ostatak svijeta.

"Najmanje ih zanima što će najveća i zasad najbogatija svjetska sila napraviti za sebe. Zanima ih kako će se to reflektirati na svijet. To je auditorij koji takve stvari zanimaju", rekla je.

Dodala je da bi takve teme mogle zanimati američku publiku kada Trump govori pred njom, ali da i tada koristi isti način govora.

"I tamo on govori taj roman toka svijesti, ponavljajući riječi i rečenice. Dakle, očito više nije ili uopće nije u stanju razlikovati publiku pred kojom govori i kojoj se obraća", zaključila je Pusić.