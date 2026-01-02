Radeljak o hororu u Švicarskoj: 'Taj je klub 10 metara od moje kuće, tamo smo stalno pili kavu'

Dok Švicarska istražuje okolnosti tragedije u Crans-Montani koja je odnijela desetke života, hrvatski vatrogasci nisu iznenađeni. Kombinacija zapaljivih materijala, pirotehnike, svijeća i prepuni zatvorenih prostora, ističe zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zagreb Siniša Jembrih, često se pokazala smrtonosnom, javlja RTL.

- Govorimo o tisućama poginulih u gotovo identičnim okolnostima. Korištenje pirotehnike u prostorima gdje su zidovi i stropovi obloženi lako zapaljivim materijalima stvara ekstremno opasnu, rekao bih i smrtonosnu situaciju - upozorava Jembrih.

Slični požari odnijeli su više od dvije tisuće života samo u posljednjih nekoliko godina. Među najtežima je prošlogodišnji požar u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji, gdje je stradalo 63 ljudi. Iskre iz pirotehnike tada su zahvatile strop od lako zapaljivog materijala, a vatra se munjevito proširila.

Poduzetnik Josip Radeljak, koji desetljećima boravi u Crans-Montani, poznaje lokal gdje se tragedija dogodila.

- To je doslovno deset metara od moje kuće. Tamo se pilo kavu, slavilo, bio je to jedan od ljepših i poznatijih lokala u mjestu – kaže Radeljak za RTL.

Na pitanje je li prostor dovoljno velik za velike skupove, odgovara:

- Za ovakve događaje očito nedostaje prostora i sigurnosnih izlaza. Ali to će procijeniti oni koji su za to nadležni - dodaje.

Radeljaka, dodaje, ne iznenađuje što se tragedija dogodila, s obzirom na raširenost pirotehnike u Švicarskoj.

- Razgovarao sam s prijateljima, nitko još ne zna tko je živ, a tko nije. Najgore je što se neki ljudi nisu vratili kući i ne zna se jesu li stradali jer su tijela neprepoznatljiva. To će pokazati DNK analize. Za Švicarsku će ovo značiti pet do šest dana žalosti - rekao je.

Nakon tragedije u Makedoniji, Hrvatska je pojačala nadzor noćnih klubova. Tijekom prošle godine provedeno je 2.535 inspekcijskih nadzora, od čega 433 u ugostiteljskim objektima. U 349 slučajeva naređeno je uklanjanje nedostataka, a 15 objekata dobilo je prekršajne prijave zbog nepoštivanja protupožarnih mjera. Samo u Zagrebu i okolici provedeno je 36 nadzora, četiri objekta su dobila zabranu rada, jednom je zabranjeno korištenje otvorenog plamena, a 14 lokala moralo je hitno ukloniti sigurnosne propuste.

- Svaki vlasnik mora dobro razmisliti kakve materijale ima na zidovima i stropovima. Znam da pirotehnika može izgledati atraktivno, ali ne postoji gluplji i opasniji način prezentacije. Na kraju, vlasnici moraju znati da su kazneno odgovorni - upozorava Jembrih.