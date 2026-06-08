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DRAMA U GRČKOJ

Radio u hotelu na Kreti, a sad ga terete za terorizam: 'Povezan je s Hamasom...'

Piše HINA,
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Radio u hotelu na Kreti, a sad ga terete za terorizam: 'Povezan je s Hamasom...'
Foto: Pixabay

Policija je izjavila da je zaplijenila mobitele, bankovne kartice, prijenosno računalo i preciznu vagu u dvije kuće u kojima je odsjedao

Tridesetsedmogodišnji Palestinac koji je u Grčkoj dobio azil uhićen je tijekom vikenda i optužen za teroristička djela povezana s palestinskom militantnom skupinom Hamas, izvijestila je u ponedjeljak Atenska novinska agencija. Prema policijskim izvorima, muškarac je stigao u Grčku iz Gaze prije otprilike godinu dana i dobio je azil. Uhićen je u subotu na otoku Kreti gdje je radio u hotelu.

Optužen je za članstvo u Hamasu i obuku za terorističke svrhe, rekli su policijski izvori, nakon što su istražitelji pronašli dokaze da je naručivao eksplozivne materijale putem interneta.

Policija je izjavila da je zaplijenila mobitele, bankovne kartice, prijenosno računalo i preciznu vagu u dvije kuće u kojima je odsjedao.

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Vlasti istražuju je li prošao obuku za rukovanje eksplozivima izvan Europe, najvjerojatnije u Maleziji, i je li planirao napad.

Uhićen je nakon što su ga obavještajni dužnosnici povezali s dvojicom ključnih osumnjičenika nedavno pritvorenih na Cipru, kao i s dvojicom navodnih suučesnika ondje.

Ciparska policija priopćila je da su dvojica muškaraca od 32 i 38 godina u pritvoru od 22. svibnja zbog sumnje na kaznena djela povezana s terorizmom nakon što su tijekom pretraga dvaju objekata pronađeni materijali za izradu eksploziva.

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