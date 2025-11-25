Srbija ostala bez sirove nafte! Vučić kuka: 'Ni krivi ni dužni postali smo predmet ucjena...'

Rafinerija NIS-a u Pančevu u Srbiji obustavila je preradu, sirove nafte više nema, javlja Nova.rs. "Što je u skladištima, to je. Ako ne stigne sirova nafta, iz NIS-a neće izlaziti ništa", kazao je izvor za srpski medij.

Najavljeno je i izvanredno obraćanje srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, valjda 100. po redu ove godine.

Prema saznanjima Nova.rs, do jutros iz OFAC-a nije stigao odgovor na zahtjev za produljenje licence za NIS, podnesen prije šest dana.

- Zahtjev je podnesen kako bi toj kompaniji bilo omogućeno nesmetano poslovanje tijekom trajanja pregovora o promjeni vlasničke strukture. Podsjećamo, navodno je za kupnju NIS-a zainteresirana tvrtka ADNOC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a ministrica Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su Rusi spremni prodati svoj udio u nacionalnoj naftnoj kompanij - piše srpski portal.

Oko 11 sati narodu Srbije obratio se Vučić...

- Suočavamo se s velikim problemima i želio bih da, kao državno vodstvo izabrano od građana Srbije, u svakom trenutku kažemo istinu i obavijestimo ljude o onome što se trenutačno događa. Želimo vas obavijestiti da se rafinerija Naftne industrije Srbije nalazi u procesu tople cirkulacije; još nije ugašena ni zatvorena, ali to je niži režim rada u odnosu na uobičajeni. Ima još četiri dana do postupnog zaustavljanja rada rafinerije, ukoliko ne dođe do odobravanja licence od strane američke vlade. Nadali smo se da ćemo još jučer dobiti tu licencu, ali smo u razgovoru s američkim partnerima došli do zaključka da postoji još stvari koje oni žele čuti, vidjeti, dobiti kako bi mogli razmatrati i eventualno donijeti pozitivnu odluku o dodjeli licence za razdoblje od 45 ili 60 dana - kazao je Vučić...

Tvrdi srpski predsjednik kako ovo nije samo pitanje pozicije Srbije, već svih drugih koji su međusobno suprotstavljeni i koji se 'tuku' na međunarodnoj pozornici...

- Naša pozicija postaje sve teža; ni krivi ni dužni postali smo predmet ucjena. Kada uvodite sankcije protiv Rusije i njezinih kompanija, suštinski one dubinski i strateški pogađaju našu zemlju. Postoje oni drugi koji se Trumpu i Americi ne suprotstavljaju, a kažu da bi se Srbija trebala suprotstaviti. Mi smo devet mjeseci samo prepisivali sve ono što su ruski prijatelji tražili od nas i potpisivali svaki njihov zahtjev, a naša je zemlja dovedena u vrlo tešku situaciju. Za nas je briga postala srednje ime, a znam da postoje mađioničari koji misle da mogu sve riješiti. RTS poziva lažove koji kažu da nam je ponuđen udio u Aleksandropolisu, a oni to nisu prihvatili. Osobno sam ponudio da Srbija bude vlasnik udjela, ali to nije bilo razmatrano na ozbiljan način. Ponovno ću se sastati s Viktorom Orbanom i ponuditi naš udio u Paksu 2