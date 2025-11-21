Obavijesti

'IMAM STOTINE SVJEDOKA'

Vučić o prijavi: To je laž! Nikad nisam imao snajper ili pušku

Piše Ivan Jukić,
Vučićeva reakcija uslijedila je nakon što je hrvatski aktivist Domagoj Margetić u Milanu podnio kaznenu prijavu u kojoj ga izravno dovodi u vezu s navodnim dolascima stranih snajperista u opkoljeno Sarajevo tijekom ratnih godina

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić oglasio se povodom optužbi koje ga povezuju s aferom “Sarajevski safari”, poručivši da su navodi o njegovoj ulozi u tom slučaju “čista izmišljotina” te dio, kako tvrdi, organizirane kampanje protiv Srbije.

- Oni su podigli protiv mene optužni akt da sam počinio genocid u BiH. Njihovo je tužiteljstvo to odbacilo. Tada su pričali o Srebrenici i pozivali se na tekstove Milovana Brkića i domaćih lažova. Ovo je sada ozbiljnije organizirano. S ovakvim lažima izlaze u teškim trenucima za Srbiju - ističe Vučić.

- Šira je i veća igra u svemu tome - rekao je.

- Kako će nam oko NIS-a pomoći Arapi, ako vide da sam ja ubijao muslimansku djecu? - rekao je.

- Nikada nisam imao snajper, nisam imao pušku - rekao je Vučić i dodao "Imam stotine svjedoka, svi to znaju".

- Bild je objavio upitnik. Kao, pitaju se. Telegraf je objavio Suzanin odgovor, ali su ga zamaglili - rekao je Vučić. Dodao je i da je Domagoj Margetić "nitko i ništa", te da je laž da njegova kćer živi u 300 kvadrata.

Vučićeva reakcija uslijedila je nakon što je hrvatski aktivist Domagoj Margetić u Milanu podnio kaznenu prijavu u kojoj ga izravno dovodi u vezu s navodnim dolascima stranih snajperista u opkoljeno Sarajevo tijekom ratnih godina. Prema Margetićevim navodima, Vučić je bio jedan od aktera u skandalu poznatom kao “Sarajevski safari”.

Ovaj slučaj ponovno je došao u fokus javnosti prošlog tjedna, kada je milansko tužiteljstvo pokrenulo istragu kako bi identificiralo Talijane za koje se sumnja da su sudjelovali u navodnim egzekucijama civila. Tereti ih se za teško ubojstvo uz elemente posebne brutalnosti i niskih pobuda. Prema talijanskim istražiteljima, snajperisti su navodno plaćali pripadnicima snaga pod zapovjedništvom Radovana Karadžića – kasnije osuđenog za genocid i ratne zločine – kako bi ih odveli na položaje iznad grada s kojih su pucali po stanovništvu.

Potraga za akterima “safarija” pokrenuta je na temelju prijave milanskog pisca Ezia Gavazzenija, koji je godinama prikupljao dokumentaciju o ovom slučaju, te dodatnih podataka koje je tužiteljima dostavila bivša sarajevska gradonačelnica Benjamina Karić. Margetić je sredinom tjedna predao i svoju prijavu, izravno povezujući Vučića s navodnim zločinima, čime je cijeli slučaj dobio novi međunarodni odjek.

