Rakar: Vuković je bio manjinski partner, pokrenuo sam brisanje prokure. Naši postupci idu dalje

Marko Rakar oglasio se nakon uhićenja ekonomista Vuka Vukovića u SAD-u te pojasio kakva je Vukovićeva uloga bila u Drugoj fundaciji SPV, društvu koje se bavi potraživanjima građana prema bankama. Rakar je na Facebooku naveo da je za Vukovićevo uhićenje doznao u petak navečer iz medija.

- Vuk Vuković je manjinski suvlasnik s 10% udjela u Drugoj fundaciji SPV d.o.o. i upisan je kao prokurist društva, a Orca Bason Fund LP, kojim Vuk upravlja, posjeduje 37,8% obveznica koje je Druga fundacija izdala 2024. godine. Drugih poslovnih odnosa nemam, ni s Vukom ni s njime povezanim društvima - napisao je Rakar, piše Index.

Dodao je da Vuković već godinu i pol živi u New Yorku te da prokuru, prema njegovim riječima, nikada nije izvršavao niti je bio uključen u operativno poslovanje Druge fundacije.

- Odmah po saznanju sam donio odluku i pokrenuo postupak opoziva i brisanja prokure iz sudskog registra - napisao je Rakar.

Istaknuo je i da poslovanje Druge fundacije nastavlja bez promjena.

- Naši postupci protiv banaka vode se dalje, a obveze prema klijentima izvršavamo bez zastoja ili promjena - naveo je Rakar. Dodao je da obveznica Druge fundacije dospijeva 6. veljače 2029. godine te da, kako tvrdi, sudbina Orca Bason Funda LP na to nema nikakvog utjecaja. Naglasio je: „Vuk se, kao i svatko drugi, smatra nedužnim dok se ne dokaže suprotno.“

Druga fundacija SPV osnovana je 2022. godine, a Rakar je direktor društva. Prema podacima koje je društvo objavilo, upravlja s više od 2000 zahtjeva građana i pravnih osoba te je do lipnja ove godine ishodilo više od 500 pravomoćnih presuda protiv kreditnih institucija.

Za što terete Vukovića

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) izvijestila je u petak da su nadležna tijela u SAD-u uhitila Vuka Vukovića, osnivača društva Oraclum Capital LLC te glavnog izvršnog i investicijskog direktora fonda Orca Bason Fund, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija.

Kako Hanfa navodi, Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao neistinite mjesečne izvještaje kojima su prinosi fonda Orca Bason Fund bili prikazani višima od stvarno ostvarenih. Tereti ga se i da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili prikazani višima od stvarnih vrijednosti.

Hanfa podsjeća na to da je tijekom svojih nadzornih aktivnosti utvrdila više nepravilnosti povezanih s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond na području RH te je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere radi zaštite ulagatelja. Tako je 11. srpnja 2025. donijela rješenje kojim je, među ostalim, naložen prestanak i zabranjeno daljnje neovlašteno pružanje investicijskih usluga povezanih s ulaganjima u fond Orca Bason Fund, kao i neovlašteno držanje sredstava ulagatelja.

Podsjetimo, 11. srpnja lani Hanfa je izvijestila da je u provedenom nadzoru utvrđeno da je Zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Bason te ih prosljeđivala američkom društvu Oraclum Capital LLC na izvršenje. Time je bez potrebnih dozvola pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana, istaknuli su tada iz Hanfe. Osim toga, kazali su, novac koji su ulagatelji uplaćivali držan je na redovnom računu Zadruge bez odvajanja od ostalih sredstava i bez mjera zaštite koje zakon zahtijeva u pogledu novca klijenata. Jedan od osnivača te zadruge bio je i ekonomist Vuk Vuković.

Nadalje, Hanfa ističe da je rješenjem od 9. prosinca 2025. društvu Oraclum Capital LLC naložila prestanak i zabranila daljnje trgovanje na području Hrvatske, uključujući distribuciju i promidžbu udjela fonda Orca Bason Fund. Istim rješenjem društvu je naloženo da ulagatelje obavijesti o poduzetim mjerama i njihovim pravima, uključujući i pravo na zakonitu isplatu sredstava.

Naknadnim rješenjem od 1. lipnja 2026. utvrdila je da je to društvo postupilo po naloženim mjerama, pri čemu zabrane daljnjeg trgovanja i distribucije udjela fonda ostaju na snazi u opsegu određenom Hanfinim rješenjima.

Iz regulatorne agencije su kazali i da su tijekom provođenja nadzornih postupaka o utvrđenim činjenicama i okolnostima obavijestili nadležna regulatorna i druga tijela u SAD-u radi njihova daljnjeg postupanja, imajući u vidu da je riječ o fondu i društvu osnovanom u toj zemlji.