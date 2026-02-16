Rama mijenja zakon da zaštiti ministre pod istragom. Oporba: Narušava neovisnost pravosuđa

Albanski premijer Edi Rama rekao je kako će njegova vlada izmijeniti zakon kako bi zaštitila ministre od suspenzije dok su pod kaznenom istragom, što je potaknulo oporbu da ga optuži za pokušaj vlastite zaštite i narušavanje neovisnosti pravosuđa.

Sud je u studenom suspendirao Raminu zamjenicu Belindu Balluku nakon što su je albanski tužitelji za borbu protiv korupcije (SPAK) optužili za umiješanost u natječaj za infrastrukturne projekte, što ona poriče.

Slučaj je izazvao spor između SPAK-a koji je od parlamenta zatražilo ukidanje imuniteta Balluku kako bi se omogućilo njezino uhićenje, i Rame, koji se žalio na pretjerano zadiranje pravosuđa, posebno u pogledu istražnog zatvora.

Albanija ima cilj pridružiti se Europskoj uniji do 2030. godine, ali iz bloka poručuju kako zemlja mora učiniti više u borbi protiv kriminala i korupcije.

Ramina Socijalistička stranka, koja je prošle godine osigurala četvrti uzastopni mandat, ima komotnu parlamentarnu većinu te je nejasno hoće li i kada skupština ukinuti imunitet Balluku, koja je također obnašala dužnost ministrice infrastrukture i bliska je saveznica premijera.

„U trenutku kada je ministar smijenjen, ne samo da je smijenjena jedna osoba, već i cijeli rad te institucije”, rekao je Rama zastupnicima svoje stranke u ponedjeljak, najavljujući plan promjene zakona.

Oporba je posljednjih mjeseci organizirala niz prosvjeda u glavnom gradu Tirani tražeći ostavku Balluku. U ponedjeljak su izjavili kako Rama ovim amandmanima pokušava kontrolirati sudske postupke u svoju korist.

„Ovo nije ništa drugo nego pokušaj Rame da zaštiti sebe, čime uništava i neovisnost pravosuđa i diobu vlasti... jer iza Balluku i njezinih nedjela stoji Rama”, navela je glavna oporbena Demokratska stranka u izjavi za Reuters.