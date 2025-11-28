Raspudić: Tko je pustio lisicu da čuva kokoši? Troskot: Velika je ribetina i dalje na slobodi

DP najoštrije osuđuje svaki vid korupcije, poručio je u petak predsjednik Kluba DP-a Ivica Kukavca referirajući se na uhićenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, dok oporba ukazuje na političku odgovornost Vlade za njegovo imenovanje i traži proširenje istrage. "Sasvim sigurno nije ugodno kada bilo tko iz sustava Vlade bude uhićen zbog nezakonitih radnji i to nije dobra poruka koja se šalje prema javnosti. Mi, u bilo kojem slučaju dok smo vladajuća većina, a tako će i ostati, najoštrije osuđujemo svaki vid korupcije, nepotizma, klijentelizma i svega onog negativnog što to donosi i svakako organi gonjenja, u ovom slučaju DORH, imaju našu maksimalnu potporu", poručio je Kukavica.

Na pitanje je li mu neobično što je Andrija Mikulić smijenjen s dužnosti glavnog državnog inspektora prije nego je uhićen i jesu li u Vladi znali da je USKOK jučer tijekom dana izdao nalog za Mikulićevo uhićenje, predsjednik Kluba DP-a poručio je kako on, niti nitko iz DP-a, nije imao tu informaciju. "A teško je prejudicirati da bilo tko iz vladajuće većine može znati takve stvari", dodao je.

Nije znao, odgovorio je, niti da će Vlada na jučerašnjoj sjednici smijeniti čelnike niza državnih tvrtki, ali vjeruje premijeru Andreju Plenkoviću, dodao je, da je razlog zbog ulaska u OECD i mijenjanja pravila imenovanja na čelne pozicije državnih tvrtki.

Što se tiče koalicije, ona je, naglasio je, stabilna. "DORH i Turudić imaju potpore većine da provode zakone RH, a većina je stabilna", rekao je.

Raspudić: Tko je postavio lisicu da čuva kokoši?

Teze vladajućih da je i ovo uhićenje još jedan dokaz da pravosudne institucije rade neovisno i bez političkog utjecaja odbacuje nezavisni zastupnik Nino Raspudić.

"Upravo je suprotno, toliko je ta koruptivna piramida strunula da to puca na sve strane. Što je mogao USKOK ako je Šincek, uhićen zbog tog nelegalnog odlaganja otpada u Lici, izjavio da je ovaj (Mikulić) tražio od njega pola milijuna eura nego da Mikulića stavi pod mjere? Ovo sve po 50-ti put svjedoči kakvu vladajuću oligarhiju imamo i da se od nje ne možemo nadati ničemu", poručio je.

Govoreći o imenovanju Mikulića za glavnog državnog inspektora metaforički se pita "tko je postavio lisicu da čuva kokoši". Vlada Andreja Plenkovića, odgovara.

"Svjedočimo tragičnoj situaciji da glavni državni inspektor završi u zatvoru pod optužbama za uzimanje mita. Zabavno je to što je ulovljen na čeki, što je lovac jučer završio kao lovina, međutim postavlja se temeljno pitanje jesmo li toliko 'oguglali' na kriminal i korupciju da više nitko ne postavlja dovoljno glasno pitanje političke odgovornosti. Podsjetit ću da je on bio čelni čovjek zagrebačkog HDZ-a, predsjednik zagrebačke Skupštine, vrlo visok i važan HDZ-ov kadar kojeg je upravo vlada Andreja Plenkovića u dva mandata stavila na čelo Državnog inspektorata", naglasio je.

Raspudić, kaže, poštuje presumpciju nevinosti dok se ne dokaže krivnja, no ukoliko se optužbe potvrda, onda smatra da je potrebno provesti reviziju same institucije Državnog inspektorata.

Osvrnuo se i na smjene u državnim tvrtkama, istaknuvši kako objašnjenje Vlade da se to radi zbog ulaska u OECD "vrijeđa inteligenciju hrvatskih građana". Ovakva "čistka" podsjeća ga na Staljinovo "miješanje aparata", ali i navodi na promišljanja o mogućem frakcijskom obračunu unutar HDZ-a ili pripremu terena za preslagivanje većine, te smatra da je to možda i veća vijest od Mikulićeva uhićenja.

"Treba pratiti tko će završiti na čelu tih institucija, moguće da se radi o tome da se oslobodi niz vrlo važnih fotelja za neku političku trgovinu, možda će se preslagivati vlast, pa za neke nove partnere treba naći dio plijena ili stolice. Javnost će se, u međuvremenu, zabavljati koncertima za koje je sada potpuno jasno da se dobrim dijelom 'pumpaju' da se iscrpljuje politička energija i fokus građana na sporedne stvari dok se ovakve strahote odvijaju pred našim nosevima", ustvrdio je.

Troskot: Velika ribetina je još uvijek na slobodi

Mostov Zvonimir Troskot ocijenio je kako su "uhvaćene male ribice, a velika ribetina je još uvijek na slobodi" te da je sada vrijeme da se situacija podigne na još višu razinu. Pri tome je podsjetio kako Most zadnjih godinu dana upozorava na otpad koji se iskipavao u Lici, tvrdeći da su stvarne količine višestruko veće od spominjanih 35 tisuća tona - između 700 tisuća i milijun tona otpada iz Italije, Slovenije i Njemačke.

"Sve ovo što se događa sa Šincekom i Mikulićem jest povezana priča. S obzirom na to da su sada pritvoreni, Šincek neka USKOK-u i cijeloj javnosti odgovori na sljedeće pitanje: tko je bio kupac kome je naplatio 369.374 eura, od kojih se 73.874 odnosi na PDV", rekao je.

Troskot je napomenuo kako na temelju PDV-a Ministarstvo financija i Porezna uprava mogu utvrditi tko je kupac te dodao kako ministrica zaštite okoliša Marija Vučković mora objaviti e-ONTO kartice, što je sustav evidentiranja tijekova otpada, osobito na relaciji Sisak-Gospić-Benkovac, kao i da to isto treba učiniti i gradonačelnik Gospića Darko Milinović kako bi se pokazalo koje su sve kompanije sudjelovale.

"Sve je povezano s ovom aferom i ovih 500 tisuća eura što se spominje da je mito i korupcija je ništa koliki je novac okrenut na ovom ekocidu gdje je medicinski i vrlo opasan otpad, kancerogeni otpad iskipan u Liku i koji se sada po tim škrapama slijeva u Gacku i Liku te potencijalno do sjevernog Jadrana", upozorio je.

Naveo je kako je to ključna priča jer naručitelj, koji je već zaradio na ovoj transakciji, sada čeka situaciju sanacije tog otpada koji se nalazi po škrapama.

"Ako sad ne reagira država, država je upletena", poručio je i pozvao da se istraga proširi i na Hrvatsku gospodarsku komoru - Udruženje za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu te Grupaciju za reciklažu metalnih ostataka i otpadaka.

Orešković: HDZ je jedan čitav koruptivni sustav

Dalija Orešković (DOiSIP) poručuje kako Hrvatsku trenutačno potresaju korupcijske afere koje govore "ne samo da je HDZ duboko kompromitirana i koruptivna stranka, nego da je HDZ čitav jedan koruptivni sustav".

"Govorila sam ovih dana i o nekim predmetima koji nam daju za pravo zaključiti da USKOK i DORH selektivno provode postupke protiv visokopozicioniranih HDZ-ovih dužnosnika, pa si dajem za pravo zaključiti da se progone oni koji su na listi za odstrel od strane premijera Plenkovića, a da se neke druge, još uvijek zaštićene, ne dira", ocijenila je Orešković, podsjetivši na slučaj s Državnim nekretninama.

Komentirala je i najavljeni prosvjed ispred svoga stana koji za sutra organizira predsjednik Autohtone - Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec, poručivši kako je krajnje neprihvatljivo odavati bilo čiju privatnu adresu. Dodala je kako upravo zato postoji pravilo da organizator održavanje prosvjeda mora prijaviti policiji, koja potom utvrđuje je li dopušten ili ne, iako, pojasnila je, nije zatražila da se prosvjed zabrani.

"U ovom mom slučaju očito to policija nije napravila, nisam obaviještena da prosvjed koji odaje moju privatnu adresu nije OK", kazala je.

Mažar: Uhićenja čelnika institucija nisu lijepa, ali dokazuju borbu protiv korupcije

Saborski zastupnik HDZ-a Nikola Mažar izjavio je u petak da uhićenje Andrije Mikulića dokazuje da hrvatsko pravosuđe i institucije kaznenog progona rade neovisno i neometano, bez ikakvog upliva politike, ali i priznao da nije lijepo ni dobro kada građani svjedoče takvim stvarima. "Jučer smo još jednom vidjeli ono što je ključno - da hrvatsko pravosuđe i institucije kaznenog progona rade neovisno, neometano, da nema nikakvog upliva politike, što je svakako preduvjet za efikasnu borbu protiv korupcije”, prokomentirao je Mažar na konferenciji za novinare u Saboru uhićenje bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića. Istaknuo je da oporba, kada se dižu optužnice protiv njihovih gradonačelnika, župana, saborskih zastupnika, poručuje da je glavni državni odvjetnik 'HDZ-ov dečko', te da je HDZ stavio šapu na pravosuđe i da je bitan politički tajming.

No, kad pravosuđe još jednom čvrsto i jasno pokazuje i dokazuje da nema nedodirljivih, da se uhićuju svi od vrha do dna, da nema stranačke pripadnosti nego postoji ime i prezime, uvažavajući presumpciju nevinosti, e onda licemjerna oporba opet izvlači korupciju i može samo padati na ovakvim ispitima, ustvrdio je Mažar.

"HDZ će se i dalje snažno zalagati da hrvatsko pravosuđe i dalje ostane neovisno, da nesmetano provodi izvide i istrage. Ključno je da nema nedodirljivih, a oporba se ne snalazi u ovakvim situacijama jer kada se njihovi drugovi diraju onda je politički progon. No, sve ovo što se događa govori suprotno onome što oni tvrde”, poručio je.

Upitan nanosi li i koliku štetu HDZ-u uhićenje Mikulića, Mažar je odgovorio da on već dugi niz godina nije politički aktivan te istaknuo da funkcija nije zaštita. „Moje je mišljenje da sigurno nije lijepo ni dobro kada hrvatski građani i javnost, kao ni stranka, svjedoče takvim stvarima, ali, kako je glavna europska tužiteljica rekla kada je bila u Hrvatskoj, borba protiv korupcije se pokazuje upravo na taj način”, istaknuo je.

Dodao je da u Hrvatskoj pokazuju da ne postoje nedodirljivost i stranačka članska iskaznica, čime se šalje poruka svima onima koji i razmišljaju na način da koruptivnim djelima ostvaruju nepripadnu korist da će ih DORH, USKOK i policija stići. Koliko god ovo nije lijepo ipak je pokazatelj da institucije rade neovisno, samostalno, u interesu RH i HDZ će se truditi da tako i ostane, i uvijek ćemo podržavati taj način rada, poručuje Mažar.

Ljudi se mogu uvjeriti da sustav radi

pitan misli li da je uhićenje Mikulića zapravo pozitivno za HDZ, kazao je da je „sigurno pozitivno da se ljudi mogu uvjeriti da sustav radi”.

Naglasio je da je za vrijeme vladavine SDP-a njihov predsjednik Vlade hvalio da zna za izvide, da su uhićenja bila pred kamerama, a glavni državni odvjetnik se za vrijeme SDP-a birao na način da predsjednik stranke kaže 'bit ćeš ti', a nije bilo javnih natječaja ni saslušanja na saborskim odborima.

Istaknuo je da su danas napravljeni iskoraci u svim stupnjevima razvoja pravosuđa i transparentnost izbora, što potvrđuje EK, no, dodao je, oporba nemušto, kada su njihovi u pitanju, govori da je to politički progon, a kada se diraju HDZ i članovi vladajuće koalicije, onda je korupcija posvuda.

Razrješenje šest čelnika javnih poduzeća Mažar je popratio komentarom da to sve ide u smjeru profesionalizacije i jače učinkovitosti državnih poduzeća, čime, kaže, ne želi reći da dosadašnji rukovodeći ljudi nisu radili, ali RH u različitim smjerovima napreduje prema standardu i razini kvalitete života i upravljanja državnom imovinom, u okviru pristupanja OECD-u.

Kazao je da to što je smijenjeno samo šest direktora ne znači da se neće mijenjati i drugi čelnici javnih poduzeća kako bi se vodila briga o svim pravnim osobama u vlasništvu RH, a ovo je samo početak.

"Imamo katastrofičare i političke piromane poput Mosta koji u svemu traže nešto što ne postoji i imamo odgovornu politiku koja vodi Hrvatsku u smjeru kvalitetnijeg života i kvalitetnijeg upravljanja državnom imovinom za što smo i dobili povjerenje hrvatskih građana treći put za redom da idemo u tom smjeru”, zaključio je Mažar.

Barbir (Centar) : Uhićenje Mikulića vodi do političke odgovornosti Plenkovića

Saborski zastupnik Damir Barbir (Klub Centra i Nezavisne platforme Sjevera) ustvrdio je u petak u slobodnom govoru da uhićenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića nije kraj priče već početak odgovornosti, i to političke koja po njegovim riječima vodi do jednog jedinog imena, premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. "Problem je puno veći od jedne osobe, problem je politička kultura u kojoj se vlast poistovjećuje s državom, institucije sa strankom, a odgovornost zamjenjuje PR manipulacijom. Uhićenje Andrije Mikulića nije kraj priče već početak odgovornosti, ne samo pojedinačne nego političke, a ona vodi do jednog jedinog imena, imena Andreja Plenkovića”, kazao je Barbir.

Smatra da uhićenje Mikulića nije izolirani incident već direktna posljedica sustava koji je godinama gradio i osobno nadzirao premijer Plenković. "Mikulić je bio osobni izbor premijera, čovjek od povjerenja, HDZ-ov dužnosnik kojem je Plenković dao jednu od najmoćnijih institucija u državi”, kazao je Barbir.

Istaknuo je da je premijer Plenković unaprijed znao za uhićenje pa pripremio Mikulićevo razrješenje.

"Najveći napad na institucije ne dolazi od građana, opozicije ili novinara, već od HDZ-a koji je ključne državne funkcije pretvorio u stranački plijen”, zaključio je zastupnik Centra.

Josip Jurčević (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) u slobodnom govoru osvrnuo se na koncerte pjevača Marka Perkovića Thompsona i posebno zabrinjavajućim ocijenio zabranjivanje koncerta u Zagrebu, u kojem živi četvrtina stanovnika Hrvatske i centar je financijske, gospodarske i upravljačke moći.

"To predstavlja određenu vrstu državnog udara, to znači diskriminirati nekoga da radi svoj posao, dakle pjeva svoje pjesme, to je diskriminacija u radnom smislu ali i vrijednosno političkom smislu”, kazao je Jurčević, podsjetivši da je Thompson bio hrvatski branitelj i da je pjesma "Bojna Čavoglave” neformalna himna Domovinskog rata.

"Sve one koje smeta pozdrav ZDS u domovinskom smislu, možda biste se ipak trebali suočiti s time da primijenite vaš, malo izmijenjen pozdrav, 'smrt crvenom fašizmu, a sloboda hrvatskom narodu'”, dodao je Jurčević.