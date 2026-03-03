Obavijesti

'OSVETNIČKI NAPAD'

Rat Afganistana i Pakistana: 42 civila poginula, stotine ranjenih

HINA
Sukob između susjeda ušao je u šesti dan, a UN poziva na prekid borbi dok se tisuće ljudi raseljavaju i humanitarna pomoć otežano dolazi do pogođenih područja.

Najmanje 42 civila poginula su, a 104 ranjena u Afganistanu u borbama s Pakistanom između 26. veljače i 2. ožujka, izvijestila je u utorak Misija Ujedinjenih naroda za pomoć u Afganistanu (UNAMA), dok je vojni sukob između susjeda ušao u šesti dan. Vojne napetosti između južnoazijskih islamskih zemalja u utorak su i dalje visoke, a Afganistan je priopćio da je zauzeo još jedan pakistanski položaj u regiji Kandaharu te da borbe između saveznika koji su postali neprijatelji "još uvijek traju". "Civilne žrtve uključuju one uzrokovane neizravnom vatrom u prekograničnim sukobima... kao i one uzrokovane zračnim napadima", rekla je agencija UN-a, dodajući da su brojke "preliminarne".

Sukob - najgori između dviju zemalja zadnjih godina - izazvan je prošli tjedan onime što su afganistanski talibanski vladari nazvali osvetničkim napadima na pakistanske objekte kao odgovor na pakistanske napade na militante u Afganistanu.

Afganistan tvrdi da su pakistanske snage ciljale njegove civile, Islamabad to poriče.

Islamabad je prošli tjedan lansirao rakete zrak-zemlja na talibanske vojne lokacije, pa čak i prvi put izravno ciljao talibansku vladu zbog navoda da skriva militante koji izvode napade na Pakistan sa svojeg tla.

Pakistanske snage uništile su vojnu bazu u afganistanskoj pokrajini Nangarhar u uspješnoj zračnoj operaciji, rekli su u utorak pakistanski sigurnosni izvori.

UNAMA poziva na prekid borbi

Obje strane tvrde da su od početka borbi ubile desetke vojnika druge strane i nanijele veliku štetu vojnim objektima.

Reuters nije uspio provjeriti brojke.

Pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari, obraćajući se na zajedničkoj sjednici parlamenta u ponedjeljak, ponovio je da Islamabad neće dopustiti da se teritorij u njegovu susjedstvu koristi za napade na njega.

„Tlo Pakistana je sveto. Nećemo dopustiti nijednom entitetu - domaćem ili stranom - da koristi susjedni teritorij za destabilizaciju našeg mira“, rekao je.

UNAMA je pozvala na prekid borbi i upozorila da je nasilje, zbog kojeg je raseljeno otprilike 16. 400 kućanstava, pogoršalo situaciju afganistanskog naroda koji se još oporavlja od uzastopnih potresa u kolovozu i rujnu u kojima je poginulo više od 1400 ljudi.

„Ograničenja kretanja u pograničnom području zbog aktivnog sukoba smanjila su kapacitet humanitarnih agencija i partnera da pruže pomoć za spašavanje života i drugu pomoć u najpogođenijim područjima“, priopćila je.

