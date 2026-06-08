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NEMA PROBLEMA S OPSKRBOM

Rat na Bliskom istoku skupo košta Europu: Račun za energiju veći za 47 milijardi eura

Piše HINA,
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Rat na Bliskom istoku skupo košta Europu: Račun za energiju veći za 47 milijardi eura
Foto: Stringer

Rat na Bliskom istoku u proteklih stotinu dana povećao je troškove za uvoz energije u Europsku uniju za 47 milijardi eura, rekla je u ponedjeljak glasnogovornica Komisije Eva Hrničorova

“Naš račun za uvoz fosilnih goriva povećao se za više od 47 milijardi eura u posljednjih stotinu dana. To je cijena koju plaćamo a da nismo uvezli nijednu kap energije više”, izjavila je Hrničorova. Dodala je da pritom u Europskoj uniji nije bilo nikakvog prekida u opskrbi energentima, zahvaljujući tome što je EU diverzificirao opskrbu i povećao domaću proizvodnju.

Ako se sukob na Bliskom istoku nastavi i Hormuški tjesnac ostane zatvoren, Unija bi se mogla suočiti s poteškoćama.

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“Nismo to nikada ni skrivali, ali sada je jasno da smo bili vrlo dobro pripremljeni za krizu poput ove”, istaknula je glasnogovornica.

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