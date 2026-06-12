Ratni zločinac Branimir Glavaš mora platiti odštetu ključnom svjedoku Krunoslavu Fehiru!

Osuđeni ratni zločinac Branimir Glavaš ponovno je izgubio na sudu, doznaje 24sata. Nakon što je nedavno pravomoćno osuđen za ratne zločine nad osječkim Srbima u predmetima Garaža i Selotejp, Općinski sud u Osijeku nepravomoćno je presudio da mora isplatiti 8000 eura odštete Krunoslavu Fehiru, nekadašnjem ključnom svjedoku protiv njega. Sud je zaključio da je Glavaš svojim kaznenim prijavama i javnim istupima povrijedio Fehirova prava osobnosti te mu nanio duševnu bol. Postane li presuda pravomoćna, Glavaš će, osim isplate 8000 eura Fehiru, morati podmiriti i trošak parničnog postupka.

Fehir je tužbom tražio 11.908,42 eura, no sud mu je dosudio manji iznos. Odbijen je i njegov zahtjev za zatezne kamate za razdoblje od 3. lipnja 2019. do 7. srpnja 2020. godine. Spor se vodio zbog kaznene prijave koju je Glavaš podnio protiv Fehira te zbog javnog iznošenja tvrdnji da je upravo Fehir odgovoran za smrt Čedomira Vučkovića, osječkog Srbina koji je 1991. godine bio zlostavljan i mučen u garaži tadašnjeg Sekretarijata za narodnu obranu u Osijeku.

Fehir je bio ključni svjedok protiv Glavaša u postupcima za ratne zločine nad osječkim Srbima u predmetima Garaža i Selotejp. Upravo zbog tog svjedočenja, navodi sud, Glavaš je godinama protiv njega podnosio kaznene prijave. Od 2005. do 2023. podnio ih je desetak, a sve su odbačene. Među njima bila je i prijava iz 2019. godine kojom je Fehira teretio za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Predmet spora bilo je ubojstvo Čedomira Vučkovića. Javnost je tijekom suđenja za ratne zločine ostala zgrožena svjedočanstvima da su pripadnici tzv. Branimirove osječke bojne Vučkovića mučili te ga tjerali da pije kiselinu iz akumulatora. Nakon što je uspio pobjeći iz garaže, naletio je na tada 16-godišnjeg Fehira koji je držao stražu. Iako je Fehir ispalio nekoliko hitaca, čak tri vještačenja utvrdila su da Vučković nije umro od prostrijelnih rana, nego od posljedica trovanja kiselinom.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Sud je u presudi posebno naglasio da je Glavaš bio svjestan okolnosti iz tog vremena.

- Glavašu je bilo kristalno jasno da tada 16-godišnji Fehir nije mogao samovoljno, bez njegova naloga, provoditi bilo kakva uhićenja ili ispitivanja nadomak Sekretarijata. Unatoč tome, širio je laži putem medija - navodi se u presudi.

Sud je zaključio kako je motiv za podnošenje kaznene prijave povezan upravo s činjenicom da je Fehir svjedočio protiv Glavaša.

- Motiv za podnošenje kaznene prijave tuženika upravo je razlog postupak u kojemu je ranije svjedočio tužitelj - stoji u obrazloženju.

Sud je također istaknuo da je Glavaš javno govorio o Fehiru kao o počinitelju kaznenog djela, iako za to nije postojala pravomoćna sudska odluka.

- Tuženik nije sud i ne može odlučivati o nečijoj krivnji - navodi se u presudi.

Prema ocjeni suda, Glavaš je znao da će mediji izvještavati o njegovoj prijavi te da će tvrdnje o Fehiru dospjeti u javnost. Time je, smatra sud, povrijedio njegov ugled i čast.

U nepravomoćonj presudi se navodi i da je Fehir zbog cijele situacije zatražio liječničku pomoć te da iz medicinske dokumentacije proizlazi kako koristi lijekove za smirenje. Prilikom određivanja odštete sud je uzeo u obzir težinu optužbi, medijsku eksponiranost slučaja te posljedice koje je cijeli slučaj ostavio na Fehirovo psihičko stanje.

Sud je kao važnu okolnost uzeo u obzir i Glavaševe izjave tijekom postupka, među kojima i onu da će protiv Fehira nastaviti podnositi kaznene prijave jer smatra da je riječ o kaznenim djelima koja ne zastarijevaju. Zaključak suda je da je Glavaš "postupao upravo na način da prouzroči štetu tužitelju" te da je cilj njegovih istupa bio narušavanje Fehirova ugleda, dostojanstva i časti.

- Motiv za podnošenje kaznene prijave tuženika upravo je razlog postupak u kojemu je ranije svjedočio tužitelj - navodi sud.

Sud je posebno istaknuo da je Glavaš o Fehiru javno govorio kao o osobi koja je počinila kazneno djelo, iako za to nije postojala pravomoćna sudska odluka.

- Tuženik nije sud i ne može odlučivati o nečijoj krivnji - stoji u presudi.

Prema ocjeni suda, Glavaš je znao da će mediji izvještavati o njegovoj prijavi te da će tvrdnje o Fehiru dospjeti u javnost. Time je, smatra sud, povrijedio njegov ugled i čast.

U presudi se navodi i da je Fehir zbog cijele situacije zatražio liječničku pomoć te da iz medicinske dokumentacije proizlazi kako koristi lijekove za smirenje. Prilikom određivanja odštete sud je uzeo u obzir težinu optužbi, medijsku eksponiranost slučaja te posljedice koje je cijeli slučaj ostavio na Fehirovo psihičko stanje.

Sud je kao važnu okolnost uzeo u obzir i Glavaševe izjave tijekom postupka, među kojima i onu da će protiv Fehira nastaviti podnositi kaznene prijave jer smatra da je riječ o kaznenim djelima koja ne zastarijevaju. Zaključak suda je da je Glavaš "postupao upravo na način da prouzroči štetu tužitelju" te da je cilj njegovih istupa bio narušavanje Fehirova ugleda, dostojanstva i časti.