Ratni zločinac Travica ponovno odbio iznijeti obranu: 'Gospon sudija, imam rak. Muka mi je!'

Tri mjeseca nakon posljednje rasprave, na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje optuženom ratnom zločincu Željku Travici kojega se tereti za zlostavljanje i ubijanje hrvatskih branitelja u Ceriću i Mirkovcima 1991. godine.

Dokazni postupak je davno okončan i predstoji jedino da Travica iskaže svoju obranu te da mu se izrekne presuda, no on već mjesecima odbija to učiniti pravdajući se lošim zdravstvenim stanjem. Osim što stalno ističe kako je onkološki bolesnik koji je u dvije godine boravka u zatvoru operirao dva karcinoma i nije u stanju iznositi obranu.

- Gospon sudija, ovo je igra s mojim životom. Imam rak i postoji opasnost da ode na pluća. Kašljem krv. Mislim da se ovdje netko igra s mojim životom - rekao je na zadnjoj raspravi optuženi.

Travica okončanje postupka odugovlači i na druge načine pa je tako, tijekom suđenja i štrajkao glađu u zatvoru, a potom je na posljednjoj raspravi, otkazao zastupanje svojim odvjetnicima jer je, kako je rekao, nezadovoljan načinom na koji ga brane.

Njegova je obrana zatražila da se zbog navedenih okolnosti istražni zatvor Travici zamjeni kućnim pritvorom, sudsko je vijeće to odbilo. Travica je rekao kako će naknadno odlučiti o odabiru novog branitelja, ali je za današnju raspravu dobio branitelja po službenoj dužnosti.

U sudnicu je ušao ćelav, što je bilo i očekivano obzirom da je u proteklom periodu podvrgnut kemoterapijama.

- Kod optuženog je 17. travnja završena kemoterapija, odnosno odradio je i zadnji, četvrti ciklus kemoterapije. Određena mu je kontrola za tri mjeseca. Zadnju kemoterapiju je prošao bez nuspojava. Zatražio je pregled kod privatnog onkologa 8. travnja i u tom nalazu samo piše da optuženi ima pojave mučnine, vrtoglavice i povraćanja.

Maligna bolest je u remisiji. Nije nestala, ali su oslabljeni simptomi bolesti. Raspravno je sposoban obzirom da se nuspojave smanjuju nakon primanja intravenozne kemoterapije - kazao je dr. Boris Dumenčić, medicinski vještak, dodajući kako samo uzimanje citostatika kroz tablete ne umanjuje sposobnost praćenja suđenja.

- Nije istina da sam prestao primati kemoterapiju. Primio sam je jutros, u obliku tableta i istu moram popiti i navečer. Ne znam do kada to moram piti - rekao je sudu Travica, no vještak je rekao kako u nalazima jasno piše da je liječenje kemoterapijom gotovo, uključujući i citostatike koji se piju u obliku tableta.

Branitelj optuženog je stoga predložio da se provjeri kod zatvorskog liječnika o kakvoj se terapiji radi.

- Pregledao sam jučer Travicu u zatvoru u Osijeku kao i njegovu medicinsku dokumentaciju. Dobro je surađivao, duže smo razgovarali, malo je slabije raspoložen zbog suđenja, u potpunosti je kognitivno sposoban, svjestan je za što ga se tereti, njegove pozicije, svjestan je razumjeti procesne radnje, surađivati s braniteljima. Žalio se na umor i mučnine, ali to su subjektivne smetnje i nisu intenzivne. Dakle, raspravno je sposoban, nema problem s pamćenjem niti koncentracijom - rekao je potom dr. Ivan Požgajn, medicinski vještak psihijatrijske struke.

Nakon što je iz zatvora poslana dokumentacija o aktualnom medicinskom liječenju, dr. Požgajn je dodao:

- Evidentno je da optuženi do 1. svibnja uzima citostatsku terapiju tabletama, ali i dalje tvrdim da kod njega nema intenzivnih nuspojava koje bi ga ometale u iznošenju obrane - dodao je psihijatar rekavši kako mu se i trenutno čini da je optuženik klinički sposoban za raspravu jer pozorno prati današnje suđenje, postavlja pitanja i sudjeluje u raspravi.

Upitan da li je sposoban iznositi obranu Travica je, očekivano, rekao da ni sada ne može iznijeti obranu jer osjeća mučninu.

- Vidimo da možete zapisivati što se događa na raspravi pa ćemo ovu odgoditi za 5. svibnja, kada ćete nam iznijeti obranu ili pisanu ili verbalno, ako budete u mogućnosti - zaključio je sudac Davor Mitrović i ovu raspravu.

Travica je uhićen 5. listopada 2024. godine na graničnom prijelazu Calais u Francuskoj, prilikom ulaska iz Velike Britanije. Odmah je izručen Hrvatskoj. Travica se od 1997. godine skrivao u Engleskoj.

Tijekom rata je bio pripadnik Teritorijalne obrane Mirkovci i tereti ga se da je nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima, fizički ih i psihički zlostavljao te ih nakon toga ubijao. Tužiteljstvo sumnja da je skupa s ostalim pripadnicima TO postrojio i pucnjima iz vatrenog oružja usmrtio osam zarobljenih policajaca vinkovačke PU i HOS-ovaca, iako su prestali pružati otpor i odložili oružje.

Travica je optužen da je fizički zlostavljao vezane zarobljene hrvatske branitelje te se smijao dok je jedan od pripadnika TO zarobljenicima gurao ljudski mozak u usta.