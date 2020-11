Ratni zločinac Vojislav Šešelj napao srpsku doktoricu Dariju

Gospodine Šešelj, vi se ne razumijete u imunizaciju, pokušala je doktorica na kartu razuma. Ratni zločinac odgovara: 'Ma vi nemate pojma, ja sam najcjenjeniji svjetski profesor ustavnog prava

<p>U Srbiji je odnedavno na snazi 'korona zakon', prema kojem u posebnim okolnostima ministar može narediti obavezno cijepljenje.</p><p>Radi se o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a dio koji definira uvjete pod kojima bi cijepljenje protiv Covida-19 u Srbiji moglo postati obaveza, bila je tema emisije na TV Pink. </p><p>Iz nekog razloga, u emisiji je bio ratni zločinac Vojislav Šešelj, koji je verbalno napao doktoricu Dariju Kisić Tepavčević, ministricu za rad zapošljavanje i socijalna pitanja i članicu kriznog stožera u Srbiji.</p><h2>Ne može to</h2><p>- Ako netko ponašanjem, činjenjem ili nečinjenjem narušava zdravlje drugih ljudi, onda je to prijetnja za sve nas - počela je doktorica Darija, prenosi <a href="https://www.kurir.rs/vesti/drustvo/3568257/haos-u-studiju-seselj-izvredjao-dr-dariju-vi-nemate-pojma-ali-niste-za-to-ministarka-pa-vas-to-opravdava" target="_blank"><strong>Kurir</strong></a>.</p><p>No odmah se ubacio ratni zločinac.</p><p>- Ne može to! Možete ih izolirati iz specifičnog društvenog miljea i reći im da ne mogu negdje ući ako nisu cijepljeni, ali da nekoga na silu cijepite? To možete samo djecu - rekao je Šešelj.</p><p>Doktorica mu je pokušala odgovoriti.</p><p>- Gospodine Šešelj, dozvolite da se vi ne razumijete...</p><p>- Ja se razumijem! Ja sam najcjenjeniji svjetski profesor ustavnog prava i političkog sistema - ispalio je ratni zločinac.</p><p>- Ali ne razumijete se u imunizaciju i zdravlju populacije.</p><h2>Ratni zločinac doktorici: Vi nemate pojma</h2><p>Šešelj je imao odgovor i na to:</p><p>- Vi nemate pojma. Stavite bodljikavu žicu, ogradite se od mene, a ne da ograđujete mene od sebe. </p><p>Potom je dao primjer iz Haaga.</p><p>- Sudsko vijeće u Haagu je, kad sam štrajkao glađu, naredilo liječnicima da se hrane na silu.</p><p>- Ali vi ste tu narušavali vlastito zdravlje - pokušala je doktorica igrati na razum. </p><p>Nije prošlo.</p><p>- To su gluposti! Ja sam bio spreman poginuti. Ovdje bi se našla bagra među doktorima da me na silu hrane, tamo nije - završio je ratni zločinac.</p>